UniCredit - Aktie im Rampenlicht - 04.04.2025

UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

Mit einer Performance von -6,36 % musste die UniCredit Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.