Drees & Sommer begleitete Gutex bei CO2-neutralem Werksneubau (FOTO)

Stuttgart (ots) - Während auf dem Außengelände noch die kürzlich gepflanztenBäume ihre Wurzeln in die Erde schlagen, rollen im Inneren des neu gebautenWerks der Gutex Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG im GewerbeparkBreisgau bereits seit Wochen nachhaltige Holzdämmplatten vom Band. Der Neubauliegt rund 30 Kilometer südlich von Freiburg direkt an der A5 und erstreckt sichüber ein Areal von etwa sechs Hektar. Dabei vereint er Produktion, Verwaltungund Lager unter einem Dach. Kurze Lieferwege für den Rohstoff Holz und die Nähezu den Kernmärkten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz zeichnen den neuenStandort im Dreiländereck aus. Zudem stehen nachhaltige Energielösungen für eineCO2-neutrale Produktion im Fokus. Daher nutzt Gutex Ökostrom, setzt auf Biomasseund bezieht die Prozesswärme aus einer benachbarten Müllverbrennungsanlage inden Produktionsprozess mit ein. Baubeginn war im Januar 2022, dieGesamtfertigstellung wurde im November 2024 erfolgreich abgeschlossen. DasUnternehmen aus Eschbach wurde dabei vom auf Bau und Immobilien spezialisiertenBeratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart begleitet."Dank des neuen Standorts sind wir künftig in der Lage, das Holz für unserenachhaltigen Holzfaserdämmstoffplatten nicht nur aus dem Schwarzwald oder derSchweiz, sondern auch aus den Vogesen zu beziehen. Das wirkt sich besonders aufunseren grünen Fußabdruck aus", sagt Geschäftsführer Claudio Thoma zumerfolgreichen Start der Produktion. Als Leiter des Unternehmens in vierterGeneration ist er sich seiner Verantwortung bewusst, die mit vorausschauendemHandeln beim Klimaschutz einhergeht: "Unser Ziel ist es, nicht nur dieindividuellen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, sondern dabei auch aktivVerantwortung für zukünftige Generationen zu übernehmen. Das gelingt durch dasneue Werk in Eschbach."Mit Lean Construction Management zum ErfolgDrees & Sommer unterstützte Gutex beim Bau des neuen Werks in Eschbach durchumfangreiche Projektsteuerungsleistungen. Zur Koordination der Planung undAusführung von Bau- und Anlagentechnik setzte das Team um Daniel Petran,Teamleiter bei Drees & Sommer, auf die Implementierung von Lean ConstructionManagement (LCM). Dieses ursprünglich aus der Automobilindustrie stammendeKonzept zielt darauf ab, den gesamten Bauprozess - von der Planung über dieAusführung bis hin zur Nachverfolgung - kollaborativ, transparent, agil undhöchst effizient zu gestalten. Alle Projektschritte und -abläufe werden dabei