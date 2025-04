Kursgewinne - Risikoscheu wegen US-Zollpaket stützt weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Bundesanleihen haben am Freitag an ihre deutlichen Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. So stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,60 Prozent auf 130,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um 0,10 Punkte auf 2,55 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen deutlich nach.

Das Zollpaket von US-Präsident Donald Trump sorgt weiterhin für erhebliche Verunsicherung an den Finanzmärkten. So gerieten die Aktienmärkte in Europa erneut unter Druck. Die Anleger preisen derzeit vor allem eine deutliche Wachstumsabschwächung in den USA ein. So werden in den USA im weiteren Jahresverlauf mittlerweile 4 Leitzinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte erwartet.