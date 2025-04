Gisma University of Applied Sciences führt das Programm "Partnering in Business with Germany" durch

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Potsdam (ots) -- Die Gisma University of Applied Sciences wurde in der Ausschreibung derDeutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) als neuesBusiness Development Center für das Programm "Partnering in Business withGermany" ausgewählt.- Das Partnerschaftsprogramm für Unternehmenskooperation des Bundesministeriumsfür Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bietet seit mehr als 25 Jahrenmittelständischen Unternehmer*innen aus dem Ausland praxisnahe Einblicke indie deutsche Wirtschaft und ermöglicht gezielte Kooperationsgespräche mitdeutschen Unternehmen.- Zwischen dem 23. März und 16. Oktober 2025 besuchen rund 80 Führungskräfte ausKasachstan, der Mongolei, Südafrika, Ukraine und der Republik Moldau deutscheUnternehmen, nehmen an Trainings der Gisma teil und bauen internationaleNetzwerke auf.Die Gisma University of Applied Sciences gibt den Start der Durchführung desProgramms "Partnering in Business with Germany" bekannt (http://www.partnering-in-business.de ). Im Rahmen des Programms unterstützt dieGisma, als einer von 18 deutschen Business Development Center, internationaleFach- und Führungskräfte dabei, durch gute Vorbereitung und der Erweiterung vonManagementkompetenzen, Geschäfte mit deutschen KMU anzubahnen. Das vomBundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) finanzierte Programmwird mit Unternehmen aus 18 Ländern durchgeführt, darunter Indien, Mexiko,Südafrika und die Ukraine.Das Programm "Partnering in Business with Germany"Das Programm richtet sich sowohl an internationale Unternehmer*innen, dieGeschäftsbeziehungen mit deutschen Firmen aufbauen möchten als auch an deutschenUnternehmer*innen, die ihr Auslandsgeschäft erweitern wollen. Jährlich nehmenbis zu 60 Gruppen mit je 20 Führungskräften teil. Das Programm für dieausländischen Führungskräfte umfasst drei Phasen: Vorbereitung, Aufenthalt inDeutschland mit Unternehmensbesuchen, Fachtrainings und Netzwerkgesprächen sowieeine abschließende Auswertung. Ziel ist es, den deutschen Markt besser zuverstehen, Best Practices auszutauschen und - vor allem - strategischePartnerschaften zu initiieren, die in erfolgreichen Kooperationen münden.Kasachstan macht den AuftaktDie erste Delegation, die das Programm in 2025 mit der Gisma durchläuft, kommtaus Kasachstan. Vom 23. März bis 11. April 2025 sind Führungskräfte aus Branchenwie der Textil- und Nahrungsmittelbranche, dem Bauwesen, der Holz- und Möbel -sowie Elektroindustrie an der Gisma in Potsdam zu Gast. Hier starten sie mit