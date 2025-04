BERENBERG stuft ASOS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Analyst Adam Tomlinson bleibt laut einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar optimistisch für den britischen Einzelhandel. Er verwies auf ermutigende Signale für eine Aufhellung des Verbrauchervertrauens sowie bei den Markttrends in verschiedenen Produktkategorien, insbesondere Möbel und Elektro. Der Online-Modehändler Asos habe erste konkrete Hinweise gegeben, dass die Trendwende läuft./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 15:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,42 % und einem Kurs von 3,324EUR auf Tradegate (03. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.