UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die am 24. April anstehenden Quartalszahlen des Baustoffkonzerns dürften eine leichte Geschäftsverlangsamung belegen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Mögliche Kurstreiber seien der Kapitalmarkttag am 6. Oktober, bei dem Saint-Gobain die Margenzielspanne anheben könnte, sowie eine Vereinfachung des Geschäftsportfolios./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 18:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 18:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,75 % und einem Kurs von 85,12EUR auf Tradegate (04. April 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gregor Kuglitsch

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m