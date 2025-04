Huawei Enterprise Roadshow brachte die neuesten KI-Lösungen für Unternehmen nach Wien

Von KI-fähigem Speicher bis zu intelligenten Campus-Netzwerken: Huawei stellt anwendungsorientierte Lösungen als zentrales Thema für die digitale und intelligente Transformation von Branchen in Europa in den Vordergrund

WIEN, 4. April 2025 /PRNewswire/ -- Huawei hat seine jährliche Europe Enterprise Roadshow gestartet – eine Initiative, bei der ein erweiterbarer LKW mit den neuesten branchenzentrierten IKT-Technologien durch Europa reist, um mit Kunden, Partnern und C-Level-Führungskräften in Kontakt zu treten. Am 3. April war diese zu Gast im Hilton Water Front Hotel in Wien und lockte rund 150 Besucher an.