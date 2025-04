GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 29,20 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bisher sehe er keine Auswirkungen der US-Zollpolitik auf die Transaktionen und Preise im europäischen Gebrauchtwagenmarkt, schrieb Analyst James Tate in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sinkende Preise würden zudem die Nachfrage ankurbeln. Dazu dürfte Auto1 mit den am 7. Mai anstehenden Quartalszahlen positiv überraschen. Seine Schätzungen für den Bruttogewinn und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 im Rahmen eines optimistischen Szenarios lägen deutlich über den Konsensprognosen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 21:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,94 % und einem Kurs von 17,26EUR auf Tradegate (04. April 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,00

Kursziel alt: 29,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m