Startschuss für Bau von neuem Bahnhof am Tesla-Werk In Grünheide sind die Arbeiten zum Bau des neuen Bahnhofs aufgenommen worden. Unmittelbar am einzigen europäischen Werk des Elektroautobauers Tesla setzen Vertreter der Bahn und des Landes Brandenburgs den symbolischen Spatenstich für den neuen …