Börsenglocke zum Ausstieg?

Itzehoe (ots) - Die Eröffnungsglocke am New York Stock Exchange läuten? "Der

Traum eines jeden begeisterten Börsianers", sagt Jörg Wiechmann. Für den

Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC) kann er wahr werden dank eines

erneuten IAC-Erfolgs bei einem hochkarätigen Wettbewerb.



Die Handelsblatt Media Group hat Wiechmann nach New York eingeladen - samt

Interview vor Ort und Läuten der Börsenglocke. Der Grund ist eine Auszeichnung

der WirtschaftsWoche: Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin kam im Rahmen

einer breiten Analyse über 1760 Fonds und 520 Vermögensverwalter zu dem

Ergebnis, dass der IAC beziehungsweise die geschäftsführende TOP

Vermögensverwaltung AG zu den besten Vermögensverwaltern Deutschlands zählt.

"Unsere Freude darüber ist um so größer, weil wir im IAC im vergangenen Jahr

durchaus mit Gegenwind zu kämpfen hatten", sagt Wiechmann.





Denn in der Euphorie um Künstliche Intelligenz hätten sich die Anleger auf die

wenigen vermeintlichen Gewinner rund um Microsoft, Apple, Meta sowie allen voran

Nvidia konzentriert. Deren Kurse gingen durch die Decke, andere Titel kamen kaum

von der Stelle. Das habe nach der Wahl von Donald Trump in einer allgemeinen

US-Börsen-Euphorie gegipfelt. "Eine derart spitze Börsenentwicklung, in der nur

wenige Titel aus einer Branche und einem Land die gesamte Börse regieren, ist

für breit streuende Anleger wie uns im IAC eine Herausforderung", erklärt

Wiechmann.



Doch in diesem Jahr hat sich die Taktik bereits bestätigt. Die Begeisterung für

KI-Aktien ist abgekühlt, die Papiere der großen US-Konzerne sind rund 25 Prozent

im Minus, die Tesla-Aktie hat sich fast halbiert. Der Optimismus für die

US-Börse bröckele angesichts steigender Unsicherheiten durch Trumps Zoll- und

Handelskrieg, so der IAC-Geschäftsführer. "Einmal mehr zeigt sich: Wer sich beim

Investieren von Euphorie und Gier leiten lässt, lebt gefährlich." Denn die

Börsenglocke läute eben nicht zum rechtzeitigen Ausstieg aus heißen

Börsentrends.



