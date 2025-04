Rheinmetall startet Mega-Panzerprojekt mit KNDS und Thales

Wie die Bonner Wettbewerbsbehörde am Freitag mitteilte, wird das Joint Venture unter dem Namen MGCS Project Company mit Sitz in Köln firmieren. Ziel ist die Entwicklung des sogenannten Main Ground Combat System (MGCS) – ein deutsch-französisches Zukunftsprojekt, das ab 2040 die Kampfpanzer Leopard 2 und Leclerc ablösen soll.

Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für ein ambitioniertes Rüstungsprojekt gegeben: Rheinmetall, KNDS (mit den Ablegern in Deutschland und Frankreich) sowie das französische Thales dürfen ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung eines neuen Kampfpanzers gründen.

Jeder der vier beteiligten Konzerne wird 25 Prozent an dem neuen Unternehmen halten. Das Projekt, das bereits Ende Januar durch die Unterzeichnung des Gesellschaftervertrags in Paris auf den Weg gebracht wurde, soll laut Rheinmetall als industrieller Hauptauftragnehmer für die nächste Phase der Panzerentwicklung fungieren.

Tipp aus der Redaktion Diese Aktien handeln Sie über Diese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro* . *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Die Entscheidung des Bundeskartellamts wird als Signal gewertet, dass grenzüberschreitende Kooperationen in der europäischen Rüstungsindustrie zunehmend auf Akzeptanz stoßen. "Wir sehen zunehmend Kooperationsvorhaben zwischen verschiedenen europäischen Unternehmen", erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Das ist hier nach unseren Ermittlungen nicht der Fall – vielmehr ergänzen sich die bisherigen Tätigkeitsbereiche von Rheinmetall und KNDS weitgehend."

Die Aktie von Rheinmetall zeigt sich am Freitag volatil. Nach anfänglichen Kursgewinnen von 3 Prozent zum Handelsbeginn, gestützt durch eine bullishe Branchenanalyse der Investmentbank Exane BNP Paribas, dreht die Aktie zum Mittag ins Minus. Analyst Sebastian Growe bestätigte Rheinmetall am Donnerstag als seinen "Top Pick" im Rüstungssektor und hob das Kursziel auf 1500 Euro an. Selbst nach einer Kursverdopplung im laufenden Jahr sieht Growe weiteres Potenzial von mehr als 35 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion