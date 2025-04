20 % Rabatt beim Jahresstart - Exklusives Angebot für neue Händler auf Truck1

Warschau, Polen (ots) - Truck1 , die führende Online-Plattform für

Nutzfahrzeuge, Lastwagen sowie Land- und Baumaschinen, startet das exklusive

NEWCOMMERS-Aktionsangebot . Das Angebot richtet sich an neue Händler, die ihre

Marktpräsenz erweitern und ihre Maschinen weltweit über Truck1 vertreiben

möchten.



Mit über 4 Millionen Besuchern monatlich und einer internationalen Reichweite

ist Truck1 eine der größten Plattformen für den Handel mit Nutzfahrzeugen und

Maschinen im europäischen Raum. Die Börse unterstützt Händler dabei, ihre

Sichtbarkeit zu erhöhen und die Kundengewinnung durch maßgeschneiderte

Marketingtools und eine breite, engagierte Zielgruppe zu fördern.





Exklusiver Rabatt für neue Händler



Das NEWCOMMERS-Aktionsangebot ermöglicht es neuen Händlern, die bislang noch

nicht auf Truck1 geworben haben, von einem exklusiven Rabatt von 20 % auf

Premium-Pakete (12 Monate) zu profitieren. Die Aktion gilt bis zum 30. April

2025 und richtet sich an Händler, die mindestens 50 Anzeigen auf der Plattform

inserieren.



"Wir freuen uns, neuen Händlern eine attraktive Möglichkeit zu bieten, von den

Vorteilen unserer Plattform zu profitieren und ihre Reichweite auf dem

internationalen Markt auszubauen", erklärt Tomasz Mazurkiewicz, CEO von Truck1 .

"Mit unserer langjährigen Erfahrung und der großen Anzahl an monatlichen

Besuchern bieten wir ein attraktives Angebot, um Maschinen und Nutzfahrzeuge

erfolgreich zu verkaufen."



Truck1-Vorteile



- Transparente Preisgestaltung und flexible Pakete

- Zugang zu einer engagierten Zielgruppe von mehr als 1 Million aktiven

Besuchern pro Woche

- Zuverlässige Betreuung durch das Truck1-Team

- Leistungsstarke Marketingtools zur Erreichung individueller Ziele



Angebotsbedingungen:



- Gültig bis 30. April 2025

- Rabatt gilt ausschließlich für neue Händler (erste Anzeige auf Truck1)

- Mindestanzahl an Anzeigen: 50

- Das Angebot gilt nicht für Ersatzteile-Händler



Weitere Informationen und Details zum NEWCOMMERS-Aktionsangebot

(https://www.alle-lkw.de/blog/newcommers-aktionsangebot-t1544) finden Sie auf

der Truck1-Website.



Pressekontakt:



Tomasz Mazurkiewicz

CEO von Truck1

mailto:info@truck1.eu



