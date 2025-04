Nasdaq 100: Bärenmarkt oder buy the dip? Das sagen Analysten

Der erneute Verkaufsdruck erstickte eine beginnende Erholung im Keim und ließ Investoren erneut in Deckung gehen. Dies könnten bereits Anzeichen einer Bärenmarktrallye sein .

Besonders betroffen sind Aktien, die bis vor Kurzem noch als wichtigste Treiber des Marktes galten. Der Chip-Hersteller Nvidia verzeichnete einen Kursrückgang von rund 30 Prozent gegenüber seinem Höchststand im Januar.

Broadcom verlor rund 33 Prozent seit seinem Rekordhoch im Dezember. Auch Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta büßten jeweils mehr als 20 Prozent gegenüber ihren Höchstständen ein.

Der Nasdaq 100 schloss am Montag nahezu unverändert, nachdem er im Tagesverlauf aufgrund von Sorgen über die für Mittwoch erwartete Einführung neuer Zölle durch US-Präsident Donald Trump um bis zu 2,5 Prozent gefallen war.

"Die Fragen rund um künstliche Intelligenz kommen in einer Zeit zunehmender Unsicherheit auf – und zu einem Zeitpunkt, an dem diese Unternehmen nahezu perfekt bewertet waren",

erklärt Michael Mullaney, Direktor für globale Marktanalysen bei Boston Partners. "Das macht sie zu einem offensichtlichen Ziel für nervöse Investoren, um Gewinne mitzunehmen."

Technologie-Giganten hatten die US-Börsen in den vergangenen zweieinhalb Jahren vor allem durch die Euphorie über künstliche Intelligenz und ihre potenziellen zukünftigen Gewinne angetrieben. Unternehmen, die KI-Modelle entwickeln, investieren massiv in die Chips und Rechenzentren, die für das Training und den Betrieb dieser Modelle notwendig sind.

Auf seinem Höchststand im Februar hatte der Nasdaq 100 seinen Tiefpunkt von Dezember 2022 mehr als verdoppelt. Während die durchschnittliche Bewertung des Index von 27-fachen auf 24-fache der geschätzten Gewinne gefallen ist, liegt sie immer noch über dem Durchschnitt der letzten zwei Jahrzehnte, der sich bei etwa dem 20-fachen bewegt, wie Bloomberg-Daten zeigen.

Die jüngste KI-Panik entbrannte letzte Woche, als der Alibaba-Mitbegründer warnte, dass der Bau neuer Rechenzentren die wahre Nachfrage nach KI-Diensten längst überholt. Einen Tag später folgte ein Paukenschlag: Ein Analystenbericht über Microsoft – das in diesem Jahr alleine 80 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren steckt – enthüllte, dass das Unternehmen in den USA und Europa neue Projekte stoppt, weil das Angebot die Nachfrage längst überflügelt hat.

Diese Entwicklungen stellen Annahmen über die Ressourcen infrage, die US-Technologiekonzerne für ihre Vormachtstellung benötigen. Trotz anhaltender Zweifel bleiben die vier größten Investoren – Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta – weiterhin ihren Investitionsplänen verpflichtet, die sich in ihren aktuellen Geschäftsjahren voraussichtlich auf über 300 Milliarden US-Dollar belaufen werden.

Selbst ein geringfügiger Rückgang dieser Investitionen hätte erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen wie Nvidia, die von den massiven Geldströmen in Chips, Server, Energie- und Netzwerktechnik profitiert haben. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit darüber, wie schnell KI-Tools tatsächlich in der Unternehmenswelt Einzug halten werden.

"Wäre der Return on Investment offensichtlicher, gäbe es weniger Sorgen darüber, ob die Hyperscaler weiterhin in diesem Maße investieren werden",

sagt Barry Knapp, geschäftsführender Partner bei Ironsides Macroeconomics.

Die Korrektur hat zahlreiche KI-bezogene Aktien auf ein attraktives Niveau für optimistische Anleger gedrückt, die davon ausgehen, dass die Investitionen weitergehen, da die Nachfrage nach den zugrunde liegenden Diensten stark bleibt. Berichten zufolge erwartet OpenAI, dass sich seine Umsätze in diesem Jahr verdreifachen, und steht in Verhandlungen über eine Kapitalaufnahme von bis zu 40 Milliarden US-Dollar von SoftBank und anderen Investoren.

Laut dem Analysten Ben Reitzes von Melius Research erscheint die Bewertung von Nvidia mit dem 23-fachen der für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinne mittlerweile "defensiv".

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 93,06 $ , was einem Rückgang von -7,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer