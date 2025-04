Immobilien als Altersvorsorge - lohnt sich das noch? Experte klärt auf (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - Lange galten Immobilien als die sicherste Form der

Altersvorsorge. Doch steigende Zinsen, hohe Baukosten und strenge Regulierungen

sorgen für Unsicherheit: Ist ein Immobilieninvestment heute noch rentabel?

Während einige vor wachsenden Risiken warnen, eröffnen sich für Investoren mit

einem durchdachten Vorgehen weiterhin attraktive Chancen.



Immobilien bleiben eine solide Säule der Altersvorsorge - aber nur, wenn man sie

strategisch kauft und verwaltet. Wer blind investiert oder sich auf

überbewertete Standorte verlässt, kann hohe Verluste machen. Hier lesen Sie,

unter welchen Bedingungen Immobilien weiterhin eine gute Altersvorsorge sind.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Diese Faktoren beeinflussen die Rentabilität von Immobilien als KapitalanlageFür eine gute Rentabilität müssen Einnahmen und Kosten in einem optimalenVerhältnis stehen. Daher ist es sinnvoll, die Kosten so gering wie möglich zuhalten und gleichzeitig hohe Einnahmen zu erzielen. Auf der Kostenseite spieleninsbesondere die Ausgaben für die Finanzierung und die Verwaltung der Immobilieeine wichtige Rolle. Sie umfassen die Darlehensrate, die aus Zins und Tilgungbesteht und die nicht umlagefähigen Kostenbestandteile des Hausgeldes. DieDarlehensrate wird direkt vom Kaufpreis beeinflusst. Die Kaufpreishöhe hängt vonder Qualität des Standortes und dem Zustand der Immobilie ab. Bei derPreisfindung besteht in der Regel ein gewisser Verhandlungsspielraum, denInvestoren unbedingt nutzen sollten.Für eine 10-jährige Zinsbindung liegen die aktuellen Zinsen bei etwa 4 Prozent.Nach einem leichten Rückgang durch die sinkende Inflation sind sie zuletztaufgrund der geplanten Schuldenaufnahme der Bundesregierung wieder deutlichgestiegen. Wer eine Immobilie zur Kapitalanlage erwirbt, sollte aus steuerlichenGesichtspunkten eine niedrige Tilgung zwischen 1 bis 2 Prozent wählen. WährendZinsen als Kosten steuerlich absetzbar sind, gilt die Tilgung alsVermögensaufbau und ist daher nicht absetzbar. Zudem sollten Anleger die nichtumlagefähigen Bestandteile des Hausgeldes berücksichtigen, etwa dieVerwaltervergütung oder einmalige Instandhaltungsmaßnahmen. Ein gut instandgehaltenes Gebäude verursacht hierbei geringere Kosten, während ein schlechterZustand die Ausgaben deutlich erhöhen kann.Wie hoch die Einnahmen für eine Immobilie sind, wird von der Höhe der Mietebeeinflusst. Die Mieten steigen derzeit flächendeckend, da die Wohnraumknappheitzunimmt und die Neubautätigkeit nicht ausreicht, um die Nachfrage zu decken.Dies sorgt für höhere Einnahmen und verschafft Investoren somit Vorteile.Immobilieninvestments - weiterhin eine solide Säule der Altersvorsorge