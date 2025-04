HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Kion auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Lagerbewirtschaftungsausrüster habe während einer Telefonkonferenz von einem soliden Auftragseingang im ersten Quartal berichtet, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz des aktuellen Drucks durch die US-Zölle halte er an der positiven Einschätzung fest./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 08:21 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 08:21 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,80 % und einem Kurs von 32,34EUR auf Tradegate (04. April 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.