Kartellamt genehmigt Panzerprojekt von Rheinmetall und Partnern

Prive schrieb 30.03.25, 19:51

Die Herstellung von mRNA ähnelt dem Prozess des Bierbrauens. Die Herstellung großer Mengen mRNA ist wenig kapital- und wenig personalintensiv. Nur die Entwicklung und Beschaffung der Grundstoffe verursacht hohe Kosten.



Ganz anders in der Rüstung: Grundstoffe sind im Verhältnis zum Endproduktpreis sehr niedrig, die Produktion ist kapital- und personalintensiv. Auf Autobändern lässt sich nur schwer eine Kanone produzieren. Rheinmetall ist gerade deshalb so hoch bewertet, weil es schwierig ist, die Produktion auszuweiten. So sind die Produktionskapazitäten sehr wertvoll.