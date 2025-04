Drohnenmarkt in Ostasien mit hohen Wachstumsraten!

Die globale Sicherheitslage hat sich dramatisch verändert, der US-Handelskrieg kommt nun hinzu. Dies schiebt das Wachstum der Drohnenindustrie insbesondere in Ostasien an. Länder wie Südkorea, Japan, Malaysia oder Taiwan zeigen die größte Dynamik. Drohnenhersteller wie ZenaTech steigen nun in diese Märkte ein.

Auch in Ostasien ändern sich die Spielregeln

Nicht nur in Europa stehen die Zeichen militärisch und verteidigungspolitisch auf mehr Selbständigkeit von den Vereinigten Staaten. Auch in Ostasien gibt es schon seit Jahren Bemühungen, die Militärhaushalte zu erhöhen und eine verteidigungsfähige Armee aufzubauen. Nur so können man sich für potenzielle militärische Konflikte wappnen. Dabei will sich auch dort niemand auf die Unterstützung durch die USA verlassen. Dabei sind militärische Drohnen die schnelle und kostengünstige Alternative für viele Staaten. So soll laut Fortune Business Insights der Markt für militärische Drohnen im asiatisch-pazifischen Raum für Länder wie Taiwan, Japan und Südkorea mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von jährlich 13,15 % zwischen von 2024 und 2032 zulegen. Hier sei die Dynamik weltweit am höchsten, so die Autoren. Neben den höheren Ausgaben für Verteidigung sind der zunehmende Bedarf an Fähigkeiten in den Bereichen Informationsgewinnung, Überwachung, Aufklärung und Sicherheit für die steigende Nachfrage maßgeblich.

Neben den Anwendungen im Verteidigungssektor gewinnen Drohnen auch im zivilen Bereich in Ostasien immer mehr an Bedeutung. Auch werden sehr hohe Wachstumsraten für die kommenden Jahre prognostiziert. So schätzt Grand View Research, dass sich allein der japanische Markt für Drohnenanwendungen bis 2030 von heute 3 Mrd. US-Dollar auf dann 7 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppeln werde. Das entspricht einem CAGR von 15,2 Prozent. Wie in Europa und Nordamerika sind auch hier die Treiber vor allem der Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft, bei Infrastruktur und Sicherheit sowie in der Logistik. In Malaysia treibt der Staat durch eine positive aufsichtsrechtliche Begleitung den Fortschritt voran. Der dortige Markt soll in diesem Jahr ein Volumen von rund 5 Mrd. US-Dollar erreichen und binnen fünf Jahren auf rund 13 Mrd. US-Dollar wachsen, wie eine Analyse von Knowledge Sourcing Intelligence ergab (CAGR: 21,42 Prozent).