Erneut beste Altersvorsorge beim Deutschen Versicherungs-Award (FOTO)

Köln (ots) - Die EUROPA bleibt Deutschlands bester Versicherer für die

Altersvorsorge: Bei der Verleihung des Deutschen Versicherungs-Awards 2025

sicherte sie sich zum dritten Mal in Folge den Gesamtsieg beim Thema

Altersvorsorge. Mit seiner hervorragenden Mischung aus Preis, Leistung, Qualität

und Service errang der Kölner Versicherer mit den Privat- und Basisrenten (Neue

Klassik, Hybrid, Fonds) drei Testsiege. In Berlin nahmen Ortwin Schmidt, Leiter

Direktvertrieb der EUROPA, und Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben

bei der EUROPA, die Trophäen entgegen. Initiatoren der Auszeichnung sind die

Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender Ntv und das Deutsche

Institut für Service-Qualität (DISQ).



Bestmögliche Altersvorsorge für jeden Kunden





"Solche unabhängigen Auszeichnungen sind ein toller Erfolg", sagt Dr. MarcusKremer, Vorstand bei der EUROPA. "Sie belegen ganz objektiv, dass wir unseremKunden auf allen Ebenen eine bestmögliche Absicherung anbieten - egal, ob ereine klassische Rentenversicherung möchte, eine Fondsrente oder eine Fondsrentemit Garantieleistungen. Mit der EUROPA schließt er immer den bestmöglichenSchutz ab."Hintergrund zur AuszeichnungDie Ratingagentur Franke und Bornberg und das DISQ analysierten für denBranchen-Award zum siebten Mal Versicherer und deren Produkte. Für dieLeistungsanalyse schauten sie sich mehr als 5.000 Versicherungsdatensätze an.Die Unternehmen mit den besten Produkten unterzogen sie zudem einer umfassendenService-Analyse. Mit 930 Servicekontakten testeten die Experten Beratungen amTelefon, sendeten E-Mail-Anfragen und führten Internet-Tests zurVerbraucherfreundlichkeit durch. Die vordersten Plätze belegten schließlich dieUnternehmen, die die beste Kombination aus Qualität, Preis und Leistung sowieService bieten. Insgesamt wurden 42 Versicherer in 35 Kategorien ausgezeichnet.Weitere Informationen über die ausgezeichnete Altersvorsorge der EUROPA Lebensversicherung gibt es unterhttp://www.europa.de/versicherungen/private-rentenversicherung/ .Über die EUROPA VersicherungenDie EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund.Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beidenUnternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Die EUROPA betreut insgesamt 1,545 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen.Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette,umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Testsund Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihreProdukte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hoheQualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,76 Prozent istdie EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigstenVerwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträgefließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit inder Verwaltung hin.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.europa.de .Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseContinentale VersicherungsverbundPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208mailto:presse@europa.dehttp://www.europa.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/137981/6005956OTS: EUROPA Versicherungen