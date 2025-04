EU unterstützt kanadisches Tantalunternehmen Capacitor Metals

Die globale Landschaft der kritischen Mineralien befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Infolge der aggressiven US-Zölle, die Schockwellen auf den Weltmärkten ausgelöst haben, bemühen sich Länder und Unternehmen gleichermaßen, ihre Lieferketten neu zu ordnen. Während globale Spannungen, Handelskriege und ethische Bedenken die traditionellen Tantalquellen unterbrechen, unternimmt die Europäische Union entscheidende Schritte, um ihre Versorgung mit kritischen Mineralien zu diversifizieren.

In einem Schritt, der sowohl die Dringlichkeit als auch die Chancen in diesem Bereich unterstreicht, hat sich Capacitor Metals Corp., ein privates kanadisches Unternehmen mit Plänen für einen Börsengang, 178.000 EUR an Fördermitteln von Horizon Europe gesichert – dem 95,5 Milliarden Euro schweren Forschungs- und Innovationsprogramm der EU –, um Tantal aus ethischen Quellen in das von der EU finanzierte BLOOM Critical Materials Program einzubringen.

Da das Vertrauen in die makroökonomische Führungsrolle der USA schwindet, verzeichnet Capacitor Metals ein starkes Interesse von wichtigen Akteuren in Japan, China und der EU, die alle nach stabilen, konfliktfreien Tantalquellen suchen – einem Metall, das für Elektronik, Verteidigungssysteme und grüne Technologien unerlässlich ist. Diese plötzliche Abkehr von den traditionellen Versorgungszentren ist kein Zufall. Die Industrie wird sich der tiefgreifenden, selbstverschuldeten Folgen des US-Zollregimes bewusst und sucht nach Alternativen, die in einer global vernetzten Wirtschaft weitaus sinnvoller sind.

Laut heutiger Pressemitteilung unterstützt die EU-Förderung den Transport von ca. 1 Tonne Erz von Capacitors Upper Fir Lagerstätte in British Columbia nach Barcelona, Spanien. Dort werden Wissenschaftler der Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) die Proben für Forschungszwecke verwenden, um Technologien der nächsten Generation für die Mineralverarbeitung zu entwickeln, die die Tantalgewinnung sauberer, effizienter und nachhaltiger machen. Diese Partnerschaft kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den globalen Tantalmarkt – und für Investoren, die die sich darin vollziehende strategische Transformation aufmerksam verfolgen.

Eine neue globale Ordnung für strategische Ressourcen

Die Einführung umfassender US-Zölle auf eine Vielzahl von Industrieimporten hat eine bereits in Gang befindliche Entkopplung beschleunigt. Die Aktienmärkte haben stark reagiert, die Lieferketten sind im Fluss und das Vertrauen in die makroökonomische Strategie Washingtons schwindet sowohl in verbündeten als auch in nicht verbündeten Nationen.

Die Folgen sind bereits im Sektor der kritischen Materialien sichtbar – insbesondere bei Metallen wie Tantal, die für die Elektronik, Energiespeicherung, Luft- und Raumfahrt sowie Militär von wesentlicher Bedeutung sind. In diesem Klima der Unsicherheit hat die Bedeutung der Souveränität der Lieferkette einen neuen Höhepunkt erreicht, und die Länder passen ihre Beschaffungsstrategien dringend an.

Capacitor Metals mit Sitz in British Columbia verzeichnet reges Interesse von grossen internationalen Unternehmen aus der gesamten EU, Japan und China, die alle ihre Abhängigkeit von konfliktanfälligen oder politisch anfälligen Lieferanten neu bewerten. Die Botschaft ist klar: In einer Zeit der Handelsspannungen und geopolitischen Unsicherheit ist die Welt nicht mehr bereit, auf instabile Lieferketten zu setzen, wenn es um strategische Mineralien geht.

Warum Tantal wichtig ist: Und warum Europa handelt

Tantal ist ein wichtiger Bestandteil moderner Elektronik und wird für seine Fähigkeit geschätzt, Energie effizient zu speichern und freizusetzen. Es ist in allen Bereichen zu finden, von Smartphones und Elektrofahrzeugen bis hin zu Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssystemen sowie medizinischen Geräten. Trotz seiner wachsenden Bedeutung bleibt die Lieferkette für Tantal jedoch anfällig und stark konzentriert.

Etwa 60-70 % der weltweiten Tantalproduktion stammen aus Zentralafrika, insbesondere aus der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo). Diese Region ist seit langem wegen Problemen im Zusammenhang mit ethischer Beschaffung, einschließlich Kinderarbeit, Konfliktfinanzierung und Umweltschäden, in Verruf geraten. Laut dem Tantalum-Niobium International Study Center (T.I.C.) bedroht die politische Instabilität in der DR Kongo, die sich durch den Aufstieg der bewaffneten Gruppe M23 noch verschärft hat, nun sowohl die Verfügbarkeit als auch die Legitimität der weltweiten Tantalversorgung.

T.I.C.-Präsidentin Silvana Fehling gab kürzlich eine Warnung heraus: "Die anhaltenden Übergriffe der M23, ihre Kontrolle über Minenstandorte und Handelsrouten in Kombination mit dem undisziplinierten Vorgehen der Regierung der DR Kongo lassen nicht auf eine vernünftige Lösung in naher Zukunft hoffen."

Während Europa auf eine größere wirtschaftliche und technologische Souveränität hinarbeitet – insbesondere angesichts zunehmender globaler geopolitischer Spannungen – ist die Notwendigkeit, kritische Materialien aus ethischen Quellen zu diversifizieren und zu sichern, dringender denn je. Horizont Europa und Projekte wie BLOOM sind der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderung, indem sie in Forschung investieren, die die Lieferketten im Inland und in befreundeten Ländern stärken wird.

Das BLOOM-Projekt (mit dem offiziellen Titel "BLOOM: Aufbereitung von minderwertigen Erzen mit Online-sensorbasierten Methoden") wird von Dr. Josep Oliva an der Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) in Barcelona geleitet. Das Projekt bringt ein multidisziplinäres Team von 14 Partnern aus 6 Ländern in ganz Europa zusammen, um Echtzeit-Erzcharakterisierungstechnologien voranzutreiben und die Effizienz der Mineralverarbeitung für kritische Rohstoffe (CRMs; "Critical Raw Materials") zu verbessern.



Vollbild / Quelle

Capacitor Metals: Lieferung von Tantal aus ethischen Quellen in westlichen Ländern

Capacitor Metals positioniert sich als westliche, konfliktfreie Alternative zu Tantal aus der DR Kongo. Als Mitglied des T.I.C. unterstützt das Unternehmen aktiv Initiativen zur Verbesserung der Transparenz und Compliance in der Lieferkette, einschließlich der Entwicklung von Enhanced Due Diligence Guidelines (EHDD) mit der Beratungsfirma KUMI.

Der Beitrag von Capacitor Metals zum BLOOM-Projekt umfasst etwa 20 kg an Bohrkernen, 220 kg pulverisiertes Erz und 820 kg zerkleinertes Gesteins aus seiner Upper Fir Tantal-Niob-Lagerstätte. Die Lagerstätte befindet sich auf dem Blue River Grundstück des Unternehmens in British Columbia und ist eines der fortschrittlichsten Tantalprojekte weltweit.

Die Upper-Fir-Lagerstätte wurde bereits umfassend exporiert, wobei bisher über $34 Mio. investiert wurden, darunter 271 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von mehr als 59.000 m. Die Lagerstätte verfügt über eine bedeutende historische Ressourcenschätzung. Eine historische vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA) wurde bereits abgeschlossen, und Capacitor Metals plant, seine wirtschaftlichen Aussichten anhand der Erkenntnisse aus den fortschrittlichen Technologien des BLOOM-Programms zu aktualisieren.

Chris Grove, Präsident von Capacitor Metals, kommentierte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: "Es ist uns eine Freude, Ausgangsmaterial für dieses wichtige Arbeitsprogramm unter der Leitung des UPC zur verbesserten Erkennung und Verarbeitung von tantalhaltigen Erzkörpern bereitzustellen. Unsere positiven Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die Upper-Fir-Lagerstätte (2011, Amec, aktualisiert 2015, Amec, Foster, Wheeler) basierten auf einer Standardverarbeitung und wir freuen uns darauf, alle durch das BLOOM-Projekt erzielten Optimierungen in unseren nächsten Wirtschaftsbericht aufzunehmen."



Vollbild / Quelle

Durch die Integration der ethisch beschafften Materialien von Capacitor in ihre Forschung wollen die Wissenschaftler des BLOOM-Projekts die Freisetzung und Verarbeitung von Tantal und anderen kritischen Materialien verbessern und die Extraktion selektiver, weniger verschwenderisch und umweltfreundlicher gestalten. Die Ergebnisse könnten zum Bau einer europäischen Pilotanlage führen, die diese Innovationen nutzt und die Abhängigkeit der EU von Importen aus Risikoregionen weiter verringert.

Dr. Josep Oliva und sein Team vom ProMineral Lab an der UPC konzentrieren sich auf die Entwicklung skalierbarer Lösungen für die Verarbeitung komplexer Erze – Lösungen, die mineralogische Analysen mit Echtzeit-Sensorik und innovativen Trennverfahren kombinieren. Ihre Arbeit ist von entscheidender Bedeutung, um Europa bei der Erreichung seiner Green-Deal-Ziele und seiner Ziele für industrielle Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Ethische Beschaffung als Wettbewerbsvorteil

Das Projekt von Capacitor zeichnet sich nicht nur durch seinen Umfang und seine Reife aus, sondern auch durch seinen Standort in einem minenfreundlichen Rechtsraum mit soliden Umwelt- und Sozialstandards. Da die Herkunft kritischer Mineralien immer genauer unter die Lupe genommen wird – von Regulierungsbehörden, der Industrie und den Verbrauchern gleichermaßen – bietet das fortgeschrittene Projekt des Unternehmens eine überzeugende Alternative zu weniger transparenten Quellen.

Durch die Teilnahme an BLOOM bekräftigt Capacitor Metals auch seine Ausrichtung an der Vision der EU für eine sichere, nachhaltige und ethische Lieferkette für kritische Materialien. Die Zusammenarbeit signalisiert das wachsende Interesse europäischer Institutionen an strategischen Partnerschaften mit zuverlässigen, westlich orientierten Lieferanten außerhalb der EU.

Europa handelt entschlossen und schafft durch Partnerschaften wie diese mit Capacitor Metals eine neue Grundlage für Widerstandsfähigkeit. Für die Tantalindustrie – und für diejenigen, die ihre Transformation beobachten – ist dieser Moment mehr als nur ein Wendepunkt in der Lieferkette. Er ist ein Weckruf und eine Chance.

Fazit

Die Förderung von Capacitor Metals durch Horizon Europe unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Sicherung ethischer und zuverlässiger Quellen für kritische Mineralien. Da die weltweite Nachfrage nach Tantal – angetrieben durch die Expansion der Technologie-, Verteidigungs- und Ökostromsektoren – weiter steigt, sind Partnerschaften wie diese dazu prädestiniert, die Zukunft der Lieferketten in Europa und darüber hinaus zu gestalten. Capacitor Metals liefert nicht nur Material für ein Forschungsprojekt, sondern trägt auch dazu bei, den Grundstein für eine transparentere und widerstandsfähigere Weltwirtschaft zu legen.

Handelskriege und geopolitische Rivalitäten beschleunigen das Ende der Ära der billigen, bequemen und ethisch fragwürdigen Rohstoffbeschaffung. An ihre Stelle tritt eine neue globale Versorgungsordnung, in der Ethik, Transparenz und die Ausrichtung auf rechtsstaatliche Gerichtsbarkeiten genauso wichtig sind wie Tonnage und Qualität. Die Partnerschaft von Capacitor Metals mit Horizon Europe ist mehr als nur eine Forschungszusammenarbeit. Sie ist ein Signal dafür, dass die Welt aktiv neu definiert, wie und wo ihre wichtigsten Ressourcen herkommen. Und für diejenigen, die aufmerksam sind – Investoren, Hersteller und Regierungen gleichermaßen – ist das eine Veränderung, auf die es sich zu reagieren lohnt.

Eine Investitionsopportunität: Obwohl Capacitor Metals noch ein Privatunternehmen ist, bereitet es sich aktiv auf eine Börsennotierung vor. In der Zwischenzeit können sich Investoren über eine offene Privatplatzierung beteiligen. Das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten und ethischsten Tantalproduzenten weltweit. Für Investoren, die sich an langfristigen Trends in den Bereichen ethische Beschaffung, saubere Technologien und Sicherheit der westlichen Lieferkette orientieren möchten, bietet Capacitor einen überzeugenden Einstiegspunkt.

Rockstone und Capacitor Metals Corp. weisen darauf hin, dass das BLOOM-Projekt (GA 101177962) von der Europäischen Union finanziert wird. Sofern nicht anders angegeben, sind die in dieser Pressemitteilung geäußerten Aussagen die von Rockstone und Capacitor Metals Corp. und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HADEA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Rockstone Report-Übersicht

Report #2 “Tantal in der Krise: Ein Weckruf für globale Lieferketten und eine strategische Chance für Investoren"" (WEB / ENGLISCH)

Report #2 “Marktührer bei Tantal schließt sich Capacitor Metals Corp. an: Vorstoß in die Produktion einer neuen Tantalquelle für den Weltmarkt" (WEB / ENGLISCH - PDF)

Report #1 “Capacitor Metals: Große Pläne für eine der größten Tantal- und Niob-Lagerstätten der Welt“ (WEB / ENGLISCH - PDF)

Unternehmensdetails

Capacitor Metals Corp.

Suite 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Telefon: +1 604 484 2700

Email: info@capacitormetals.com

www.capacitormetals.com

Kanada-Symbol: Nicht börsengelistet

Deutschland-Symbol / WKN: Nicht börsengelistet

Kontakt:



www.rockstone-research.com

Capacitor Metals News-Disclaimer: Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Informationen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können. Aussagen in diesem Dokument, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören, dass sich das Unternehmen speziell auf die Erschließung seiner Tantal- und Niob-Lagerstätte Blue River in British Columbia konzentriert; Aussagen über den erwarteten Erhalt des Restbetrags der Fördermittel von Horizon Europe; Aussagen über die Ziele des BLOOM-Projekts; Aussagen über das Interesse an der Lokalisierung und Finanzierung des Baus eines Pilotprojekts; und Aussagen, dass sich das Unternehmen als einer der kostengünstigsten ethisch vertretbaren Tantal-Niob-Produzenten weltweit zu positionieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören: Fehlinterpretation von Daten; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, Ausrüstung oder Arbeitskräfte zu bekommen, wenn wir sie brauchen; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, ausreichende Mittel aufzubringen, um unsere geplanten Explorations- und Erschließungsarbeiten abzuschließen; dass unsere Anträge auf Bohrungen abgelehnt werden; dass Wetter, logistische Probleme oder Gefahren uns an der Exploration hindern; dass die Ausrüstung möglicherweise nicht so gut funktioniert wie erwartet; dass die Analyse der Daten möglicherweise nicht genau und tiefgehend möglich ist; dass die Ergebnisse, die wir oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht unbedingt auf größere Bereiche unserer Grundstücke hinweisen; dass wir Umweltprogramme möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abschließen können; dass die Marktpreise für Tantal und Niob die kommerziellen Produktionskosten möglicherweise nicht rechtfertigen; und dass es trotz vielversprechender Daten möglicherweise keine kommerziell nutzbare Mineralisierung auf unseren Grundstücken gibt.

Rockstone Disclaimer: Dieser Report und die frei ins Deutsche übersetzte Pressemitteilung von Capacitor Metals Corp. enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen“") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise gekennzeichnet durch Worte wie: "glauben", "erwarten“, "antizipieren“, "beabsichtigen“, "schätzen“, "potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Capacitor Metals Corp. und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von Capacitor Metals Corp. verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden und die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Das Titelbild wurde von openai generiert. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss im vollständigen Research-Report (siehe hier), da grundlegende Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor, Stephan Bogner, hält eine Aktienposition in Capacitor Metals Corp. sowie Aktien von Zimtu Capital Corp. und wird daher von Volumen- und Kurssteigerungen dieser Aktien profitieren (Capacitor Metals Corp. ist ein privates Unternehmen, das zu diesem Zeitpunkt nicht an einer Börse notiert ist). Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Reports bezahlt, wobei Zimtu Capital Corp. eine Aktienposition von Capacitor Metals Corp. hält und somit von Volumen- und Kurssteigerungen profitieren wird, wenn das vorgestellte Unternehmen an der Börse notiert werden sollte. Beachten Sie, dass Capacitor Metals Corp. die Zimtu Capital Corp. für die Bereitstellung dieses Reports und anderer Dienstleistungen zur Sensibilisierung der Anleger bezahlt. Das Titelbild stammt von hier.