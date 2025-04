Futures rutschen ab: China schlägt zurück mit Zöllen auf US-Importe!

Zum Zeitpunkt der Meldung rutschen die Futures noch massiver ins Minus, die bereits am Morgen schon auf rotem Terrain starteten: Die Dow-Futures verzeichnen einen Rückgang von 889,64 Punkten auf 39.638,39, was einem Verlust von 2,19 Prozent entspricht. Auch die S&P-Futures verlieren 126,24 Punkte, was einem Rückgang von 2,34 Prozent gleichkommt, während die Nasdaq-Futures um 451,68 Punkte auf 18.054,77 fallen, was einen Verlust von 2,44 Prozent bedeutet.