E-Rezept treibt Wachstum von Online-Apotheke Redcare

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist im ersten Quartal kräftig gewachsen. Dabei profitierte das Unternehmen weiter von einem starken Anstieg im Geschäft mit dem elektronischen Rezept, insbesondere in Deutschland. Insgesamt stiegen die Umsätze dabei ein klein wenig stärker, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Für das laufende Jahr zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich, seine Ziele zu erreichen.

Die im MDax notierten Aktien stiegen am Freitag zu Handelsbeginn zwar zwischenzeitlich um fast vier Prozent, konnten sich dann jedoch dem schwachen Marktumfeld nicht mehr entziehen. So drehten sie am Vormittag ins Minus und bauten dies am späten Mittag auf mehr als drei Prozent aus. Damit schlugen sie sich immerhin noch etwas besser als der MDax, der mehr als fünf Prozent abrutschte. Der Aktienmarkt wurde erneut von Zollsorgen durchgeschüttelt. Am Mittag kündigte China harsche Gegenmaßnahmen auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle gegen das Land an, was die Sorgenfalten an den Märkten noch vertiefte.