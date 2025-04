ePA-Erweiterung für Versicherte der Halleschen

Schwechat/Berlin (ots) - Hallesche Krankenversicherung erweitert die

elektronische Patientenakte mit Technologiehersteller RISE um neue Mehrwerte für

Versicherte



Technologiehersteller RISE, einer der führenden Anbieter von Services in der

Telematikinfrastruktur, bietet mit ePA+ ein Portfolio zur Ergänzung der

elektronische Patientenakte (ePA) für private Krankenversicherungen (PKVen).

Ausgezeichnet mit dem UIG-Siegel für nutzerzentrierte Entwicklung, werden

patientenzentrierte Erweiterungen rund um Gesundheit- und Vorsorgemanagement

angeboten.





Die Hallesche Krankenversicherung erweitert die ePA gezielt um praxisnaheFunktionen, die den Alltag der Versicherten erleichtern. Mit dem neuenePA+-Angebot stehen vorteilshafte Zusatzfunktionen im Fokus, die eine effizienteGesundheitsversorgung stärken. Versicherte profitieren von einer Übersicht undautomatisierten Benachrichtigung zu anstehenden Vorsorgeuntersuchungen sowieindividuellen Impfempfehlungen - basierend auf anerkannten medizinischenStandards des deutschen Gesundheitssystems. So wird die ePA zu einem wertvollenHelfer für die persönliche Gesundheit."Es freut mich, dass die Hallesche als erste PKV auf die ePA+ Lösung setzt, diewir mit Fokus auf private Krankenversicherungen erstellt haben. Somit könnenPrivatversicherte neben der ePA weitere Mehrwerte nutzen. Dies erweitert unserPortfolio für PKVen neben den Lösungen und Mehrwerten, die wir gemeinsam mitBITMARCK für die gesetzlichen Krankenkassen (GKVen) umsetzen. GKVen werdenperspektivisch ebenfalls von den Vorteilen von ePA+ profitieren können.",erklärt Dr. Christian Schanes, Mitglied der Geschäftsführung von RISE."Die digitale Transformation im Gesundheitswesen ist ein entscheidender Faktorfür eine moderne und patientenorientierte Versorgung. Mit den ePA+-Funktionensetzen wir einen neuen Standard für private Krankenversicherungen undunterstreichen unseren Anspruch als digitaler Gesundheitspartner, innovativeLösungen frühzeitig in die Praxis umzusetzen", ergänzt Wiltrud Pekarek,Vorständin der Hallesche Krankenversicherung.Die Bereitstellung der ePA+-Funktionen ist ein konsequenter Schritt in Richtungeiner vernetzten, digital gestützten Gesundheitsvorsorge und zeigt, wie dieDigitalisierung zur Verbesserung der Patientenversorgung beiträgt.Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa für Europa unddie gesamte digitale Welt kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien alsF&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit,Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und