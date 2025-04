IAB-Prognose Arbeitslosigkeit steigt 2025 in allen Regionen Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge im Durchschnitt dieses Jahres in allen Regionen Deutschlands wachsen - im Osten mit einem Plus von 0,3 Prozentpunkten bei der …