TCL sorgt für Premium-Entertainment und macht die neueste Generation der QD-Mini-LED-Technologie für mehr Haushalte zur Realität PARIS, 4. April 2025 /PRNewswire/ - In diesem Frühjahr bringt TCL in Europa High-End-Unterhaltungstechnologie in mehr Haushalte durch die Demokratisierung QD-Mini-LED in seinen Fernsehern der C-Serie. Die Modelle C6K, C7K, C8K und C9K mit einer …