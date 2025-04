wO User zu Tesla nach US-Zöllen und Absatzahlen: "Wo bleibt die Gewinnwarnung?"

Eine ereignisreiche Woche geht zu Ende: US Präsident Trumps Liberation Day mit darauf folgenden dramatischen Kursrückgängen an allen Börsen, die (mittlerweile dementierte) Ankündigung Elon Musk würde als Berater von Trump zurücktreten und die Verkündung eines dramatischen Absatzeinbruchs von Tesla Fahrzeugen (wO berichtete) katapultiert die Tesla-Diskussion erneut im wO Forum ganz nach oben.

Auf über 600 Beiträgen seit Montag diskutierten die wO-User über die Zukunft von Tesla Inc.. Hier einige Stimmen zur aktuellen Lage des nicht mehr ganz so angesagten E-Auto Herstellers nach dem „Tag der Befreiung“ und der Verkündung des Absatzeinbruchs:

GoldSkua: "Also die Zahlen in Europa sind nicht schön zu reden. Wenn man großzügig die fehlenden Länder für März interpoliert, dann landet man so bei ca. 25k (with good will). Bedeutet, dass man ca. 50% weniger absetzen konnte wie im Q1 von 2024 (man kann gerne auch Q4 aus 2024 nehmen....ergibt ein vergleichbares Bild). [...] auf seitens des Absatzes sehe ich trotz dieser Umstellung keinen signifikanten Mehrwert. Elon hat seine Käuferschicht vergrätzt und daran wird sich so schnell nichts ändern. Lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass Q2 2025 keinesfalls besser wird in Europa, mit der Tendenz zu geringeren Auslieferungen bzw. geringeren Margen (muss man halt weiter an der Preisschraube drehen, um die Karren los zu werden)."

Reservesplit1: "Gerade auf NTV: Tesla hat so wenige Teslas ausgeliefert wie seit 2022 nicht mehr.

Jetzt kommen erstmal mindestens die 200 Euro."

KostolanysNeffe: "Wann beginnt denn in Grünheide die Kurzarbeit? Wenn ich 2000 Autos im Monat verkaufe und 10.000 Mitarbeiter habe, dann kann das ja auf lange Sicht nicht gutgehen. (die Zahlen sind nur geschätzt)"

Keks911: "Wo bleibt die Gewinnwarnung?"

dazu MrLivermore: "Warum soll sie denn irgendwo bleiben? Tesla ist der erfolgreichste Autobauer der Welt, hat einen technologischen Vorsprung vor der gesamten Konkurrenz und ein solches Genie an seiner Spitze dass der Welt vor Staunen der Mund offen bleibt. Und da kommt die Frage nach einer Gewinnwarnung. Das ist Majesätsbeleidigung! Deine Einreise in das gelobte Land wird nicht stattfinden, Trump ist bereits gebrieft."

8-lagig: "Meine Schätzung zu Q2: Wenn die Chinesen mit ziehen und aus "Zollprotesten" partriotischer BYD, etc. kaufen, dann liegt Q2 minimum 15% unter Q1. In Europa und Kanada ist Tesla verbrannt - nicht nur das Image sondern nun ja auch sprichwörtlich."

Gap-Minder: "Man kennt das ja: Sell on good News, buy on bad News. Das würde zumindest die aktuellen Kurssprünge nach oben erklären. Aber wenn auch die Aussichten mau sind, weil nicht erkennbar ist, wie man den weltweiten Absatz wieder ankurbeln könnte, dann gibt es für die heutige Entwicklung nur schwerlich schlüssige Erklärungen…Der plötzliche Kursanstieg könnte mit der Ankündigung zusammenhängen, dass Musk seine Tätigkeit für die Regierung beendet. Er muss dann nur noch hoffen, dass man seine unrühmlichen Handlungen als Vollstrecker von Trump schnell wieder vergisst, damit die Marke Tesla ihr Image aus früheren Zeiten zurückgewinnen kann."

DipSeek: "Sobald Musk nicht mehr als nützlicher Idiot für Trump von Wert ist, dürften die Aussichten für Tesla aber noch schlechter sein. Dankbarkeit kennt der nicht. Insofern für mich nicht nachvollziehbar. Mit dem aktuellen Kurspush wollen die Großen wohl eher signalisieren, dass sie weiter an die Märchen von FSD und Optimüssen ungeachtet der schlechten Zahlen glauben. Statt dessen wird wie beim letzten Mal kurz vorher wieder eine Verschiebung angekündigt, um die nochmals schlechteren Q2-Ergebnisse aufzufangen, und später werden die Zulassungsbehörden als Saboteure und Fortschrittsverhinderer gebrandmarkt. Schuld sind immer die anderen. Wer jetzt als Kleinanleger noch investiert ist, hat allen Realitätsbezug verloren und glaubt jedes Märchen, um sich die eigenen Fehler nicht eigestehen zu müssen. Einige davon posaunen zwecks Selstbestärkung dazu ihre kruden Weltbeherrschungsfantasien in Dauerschleife auf irgendwelchen Internetforen heraus.

Auch IT Boltwise nennt die bekanntgegebenen Quartalszahlen:

verkauft 336.681 Fahrzeuge, 13 % weniger als die 386.810 in Q1 2024 (14,3 % weniger als die 393.000 Analystenschätzung),

gebaut 362.615 Fahrzeuge, 16,3 % weniger als die 433.371 in Q1 2024 (21,5 % weniger als die 462.160 Analystenschätzung).

Während man die geringere Produktion noch mit der Modellumstellung erklären könnte (bei welchem anderen Hersteller aber hat man davon je gehört?), ist damit nicht zu erklären, wieso nochmals weniger davon verkauft wurden. Es wurde doch suggeriert, dass die Nachfrage wegen verzögert anlaufender Produktion nicht gedeckt werden konnte. Statt dessen zeichnet sich ab, dass nun weiter fleißig für die Halde produziert wird."

Summerrain: "Die Trump-Zollshow bringt für Tesla nichts Gutes. Unerwartet hohe Zölle auf alle US-Importe. Da wird wohl keiner mehr so recht Lust auf Tesla haben. Käuferstreik ist weltweit vorprogrammiert."

Oligarch777: "Müssten die Zölle nicht den Kurs von Tesla befeuern?"

darauf Summerrain: "Nö, Gegenzölle und die Gefahr von weiteren Käuferstreiks von US Produkte. Selbst auf eingeführte Bauteile für die Autoproduktion werden Zölle erhoben. Heißt auch Tesla ist unmittelbar von den US- Zöllen betroffen. Und wenn für den US-Markt Elon von Europa Teslas einfliegen lässt, dann fallen Zölle im vollem Umfang an."

Radiesel2008: "Anscheinend läuft Tesla in China - nur was werden wohl die Chinesen unternehmen, die extrem stark von Zöllen betroffen sind? Auf Tesla Autos keine Zölle erheben? Das stärkt dort zumindest mal BYD extrem und dürfte Tesla massiv schaden... Mehr oder weniger wie in anderen Ländern auch..."

Summerrain: "Deutschland erhebt bis dato 10% Zölle auf amerikanische Autos. Das ist wahrlich nicht gut. Ohne Zweifel. Die US-Autos kauft keiner, da sie schei** sind und nicht wegen Zöllen und Mehrwertsteuer. Eine Zeit lang war Tesla hipp. Aber mit den Käuferstreiks und veralteten Modellen wird Tesla weiter mit Absatzeinbußen rechnen müssen. Die Ungewissheit bleibt hoch. Denn die Gegenzöllen stehen am Horizont. Es gibt keine Gewinner. Schon gar nicht Tesla. Es lässt sich nur erahne, was China mit Tesla und Apple macht."

Another-Earth: "Xiaomi läuft in China bestens, BYD auch. Ich hoffe mal dass die Schinesen diesen US Spinner(n) den einen oder anderen Zahn ziehen und keine Teslas mehr kaufen. Irgendwann sollten auch die US Bürger aus dem Dämmerschlaf erwachen, aber dann ist es vlt. zu spät. Es geht nur übers Geld, das ist Donald höchstes Gut. Die Taschen auf Kosten anderer vollstopfen, nur das letzte Hemd hat nun mal keine Taschen, hat er bestimmt noch nicht realisiert. Geschmack hat er sowieso nicht, sh. seine vergoldeten Pseudo Prunk Häuser, alles so peinlich. Tja und Elon, da ist alles verloren spätestens bei seinen lächerlichen Auftritten in der Öffentlichkeit. Aber auch der kommt nicht auf den Mars... 6 Monate hin. 12 Monate verweilen und 6 Monate wieder zurück... das hält leider der menschl. Körper nicht aus. Also alle Gedanken woanderst hinleiten, denn das bringt nichts gar nichts aber das Klima auf der Erde und das Wohl der Menschheit schon, aber nicht auf dem Mars..."

KenKen: "Was jetzt eine Gefahr für Tesla ist - die geplante Batteriefabrik von CATL in den USA ist noch nicht gebaut. Und die eigene Prodution hinkt dem Verbrauch auch noch hinterher.

Jetzt werden die Gwh von Batteriezellen die Tesla aus China importiert erst einmal richtig teuer - entweder müssen die Preise erhöht werden, auch auf die Speicherprodukte, oder die Margen kollabieren. 34% auf die Importe ist nunmal ein Wort.

Das wird interessant in den nächsten Monaten - sehen wir einen immer größer werdenden Handelskrieg oder beruhigt sich das ganze mit einigen "Deals"."

Approx74: "Trump möchte ca. 600 Milliarden Dollar mit den weltweiten Zöllen pro Jahr einnehmen (Großbanken gehen eher von 400 Mrd oder weniger aus). Noch während Trump die lustige Zolltafel hochgehalten hatte, sind innerhalb von 15 Minuten schlappe 2 Billionen an MK aus dem amerikanischen Markt entschwunden...Geld, was zum Teil in den beliebten 401k Aktienrenten der Amis steckt, in den Depots und so weiter. Kann also auch gut sein, dass der Orangene bald zum Teufel gejagt wird..."

darauf Aktienfighter: "Was jedoch die Rechnung scheitern lässt, ist der Lohn. Billige Produkte für einen harten Dollar. Ohne Dollarfluß in die dann ehemalige Märkte, verliert der Dollar an Wert. Die Börsen sinken, das senkt die Kaufkraft der Bürger, deren Wohlstand darauf baut, dass die Börsen steigen. Eine Rezension in den USA, gepaart mir einem riesen Schuldenberg der Regierung und der Privathaushalte, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird."

darauf Aprox74: "Der Dollar hat ja gestern schon abgegeben. Die USA hat bislang bequem die auf dem Weltmarkt günstig hergestellten Waren importiert. Selbst wenn sie wollten, können Sie nicht alles im Inland produzieren. Und falls doch, dann nicht zu den gewohnten Preisen. Oder glaubt Trump, er kann in den USA z.B. günstige Kleidung herstellen lassen? Die Preise für solche Güter werden angehoben, oder diese Güter verschwinden vom US-Markt bzw. suchen sich global andere Märkte.

Weniger Waren im Inland und gleichzeitig mehr Dollars heizen die Inflation dann noch weiter an.

Was die anderen Länder noch für Gegenmaßnahmen launchen, wissen wir heute noch nicht. Kanada stellt Stromexporte ein, das US-Öl kann nicht in den USA raffiniert werden (dazu braucht es das kanadische Öl) und so weiter. Da werden sich die Typen mit den Bullenhörnern vor dem Kühlergrill noch ungläubig die Augen reiben... Yieee-haa!"

Summerrain: "Es ist einigen hier wohl nicht klar, warum Trump die Zölle eingeführt hat. Doch nicht wegen ungerechten Zölle des Auslands. Es geht ihm nicht um eine Verhandlungsmasse für ein Deal. Auch Tesla wird das negativ tangieren.

TRUMP möchte die weltweiter Industrie dazu zwingen, in den USA zu produzieren. Purer Protektionismus. Nichts anderes. Wenn es ihm um ungerechte Zölle gegangen wäre, dann hätte er Gespräche rund um die Abschaffung von Zöllen geführt. Auch Tesla wird das negativ tangieren.

Dumm nur, dass die Zölle hauptsächlich von den Amerikanern selbst getragen werden müssen. Heißt, ca. 400mrd zusätzlich Zolleinnahmen müssen von den Amerikaner bezahlt werden. Oder glaubt irgendeiner, dass ein Autohersteller mit einer Gewinnmarge zwischen ca. 3- 8% einen zusätzlichen Zoll von 25% abzufedern wird. Never. Auch Tesla wird das negativ tangieren.

Was wird passieren? Inflation wird steigen, FED kann deshalb die Leitzinsen nicht senken. LIQUIDITÄT wird weiter sinken. 400mrd Zolleinnahmen bedeutet Liquiditätsentzug des USMarktes. Folge, Sparmaßnahmen in den US- Unternehmen durch Entlassungen. Kurzum massive Stagflation. Auch Tesla wird das tangieren.

Sollten dann noch Gegenzölle und Käuferstreik von US-Produkten kommen, dann ist das toxische Gebräu perfekt. Ein Gebräu, das durchaus zu einer tiefgreifenden Weltwirtschaftkrise führen kann. Auch Tesla wird das negativ tangieren.

Ohne panisch zu wirken. Aber, es ist 5 vor 12. Ich hoffe sehr, dass die Amis schnell merken, wie teuer das Leben werden und Trump rechtzeitig absetzen. Ach, und Tesla wird auch arg betroffen sein.

Tesla war als Pionier wirklich fortschrittlich und hipp. Dummerweise ist Elon falsch abgebogen. Kein Wachstum und nur Visionen."

darauf DipSeek: "Musks Anteil daran bestand aber auch nur darin, dafür findige Köpfe einzukaufen, die jetzt anscheinend nur noch damit beauftragt sind, an allen Ecken und Enden Kosten zu sparen. Musks Beiträge zum Produkt waren eher Rohrkrepierer wie: Untaugliche Scheibenwischerautomatik, Yoke, Furztöne, Vision-Only-Dogma, edelstahlplattenbeplanktes nichtwirklich-Exoskelett. Bei allen anderen Neuerungen hätte ich gern den Nachweis, dass die tatsächlich von Musk selbst stammen.

(Es gibt da gewisse Parallelen zu Gerolamo Cardano, nach dem beispielsweise zu Unrecht die Kardanische Aufhängung benannt ist.) Technologisch sind mittlerweile selbst die etablierten traditionellen Autobauer auf allen Gebieten an Tesla vorbeigezogen. Das ausgerufene ewige exponentielle Wachstum wurde erst in eine S-Kurve korrigiert und erweist sich nun als Schrumpfung."

Ken_Ken: "Es werden viele Unternehmen ihre Strategie komplett neu kalkulieren müssen, auch Tesla. Die sind abhängig von jetzt sehr hoch bezollten Batteriezellen, was direkt auf die Margen schlägt - oder man den Kunden hohe Preisaufschläge verkaufen muß. Endverbrauche - Handelsketten mit ihren ohnehin niedrigen Margen werden z.B. komplett neu kalkulieren müssen.

Und US-Techkompanien werden wohl im Zentrum von Gegenzöllen stehen wenn das ganze noch eine Runde eskaliert bevor es die "Deals" gibt. Es wird viele Firmen geben, die Gewinnwarnungen veröffentlichen werden müssen. Das ist nicht nur der normale Theaterdonner.

Natürlich ist ein Hochschießen mit Shortsqueeze als Zwischentheater immer drin."

The_Engineer: "Wie geht es weiter mit der Aktie? Das was der Trump das so treibt, ist für Tesla extrem gefährlich. Ich war auch schon oft in chinesischen Autowerken. Wenn die KPC ihren Untertanen direkt oder auch nur unterschwellig empfiehlt, kein Tesla/Apple etc. mehr zu kaufen, dann kann Elon einpacken und eine Insolvenz steht im Raum. Mein Kursziel liegt für 2025 bei 100 Dollar. Das wird aber nur erreicht, wenn genügend Leute ihr Hirn einschalten und feststellen das Tesla ein eher schlechter Autobauer ist und kein Technologiekonzern. Das ist doch fast alles heiße Luft."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community