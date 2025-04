"Bester US-Arbeitsmarktbericht des Jahres" – aber China-Zölle überschatten ALLES

London, NYSE oder NASDAQ Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können von einer riesigen Titelauswahl profitieren.

Das stärkere Wachstum dürfte die Sorgen um eine kurzfristige Eintrübung des Arbeitsmarkts zunächst dämpfen. Zugleich könnten die Zahlen jedoch die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank dämpfen, da sie auf eine weiterhin stabile Konjunktur hindeuten.

Thomas Altmann, Kapitalmarktstratege bei QC Partners, nennt den Bericht "den bislang besten Arbeitsmarktbericht des Jahres". Besonders erfreulich sei für die US-Notenbank der Rückgang beim Lohnwachstum, so Altmann weiter. Dieses habe sich im Jahresvergleich auf 3,8 Prozent abgeschwächt. Sollte dieser Trend anhalten, "sind Zinssenkungen für die Fed deutlich leichter zu begründen", erklärt der Experte.

An den Finanzmärkten bleibt die Euphorie jedoch verhalten. Der starke Jobbericht spiele heute nur eine Nebenrolle, so Altmann. Im Mittelpunkt stehe vielmehr die Sorge vor wirtschaftlichen Verwerfungen durch den eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China. Neue Gegenzölle aus Peking hätten diese Ängste am Freitag "massiv verstärkt", betont der Analyst.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion