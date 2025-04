Peter Mallouk: "Kein Blutbad, sondern eine Korrektur"

Der Absturz wurde durch die massiven Zölle auf US-Importe ausgelöst, die US-Präsident Donald Trump am Mittwoch angekündigt hatte.

"Viele Kunden rufen an und fragen, ob jetzt der richtige Moment ist, um einzusteigen. Ich glaube, viele überschätzen den Marktrückgang“, erklärt Mallouk laut ThinkAdvisor.

"Kein Blutbad, sondern eine Korrektur"

"Internationale Aktien, Schwellenländeraktien, Anleihen und der S&P 493 (also der S&P 500 ohne die 'Mag 7') lagen bis heute seit Jahresbeginn im Plus", so Mallouk. "Der Markt ist angeschlagen, aber von einem Blutbad sind wir weit entfernt."

Laut Mallouk sind seine Kunden auf Marktschwankungen vorbereitet: "Korrekturen treten etwa alle 10 bis 18 Monate auf, und die durchschnittliche Korrektur beträgt fast 14 Prozent. Unsere Kunden wissen das und verstehen, dass die Gründe dafür variieren."

Er wies zudem darauf hin, dass die Zölle bereits vor der Wahl angekündigt wurden: "Die einzige wirkliche Überraschung – wenn man es überhaupt so nennen kann – ist, wie tief und umfassend diese Zölle ausfallen. Und Trump macht deutlich, dass er es damit sehr ernst meint. Ich glaube, der Markt geht davon aus, dass das in weniger als einem Jahr geklärt sein wird. Würde er wirklich mit einer dauerhaften Situation rechnen, wären die Kurse am Donnerstag um über 20 Prozent eingebrochen. Sollte es von hier aus noch einen deutlichen Rücksetzer geben, wäre das eine fantastische Kaufgelegenheit."

Keine Flucht in Staatsanleihen

Mallouk sieht derzeit keinen Grund, dass Anleger zur Absicherung gegen die Zölle auf US-Staatsanleihen oder Series-I-Sparbriefe setzen sollten.

"Nur wenn man glaubt, dass das ewig so weitergeht", sagt er. "Wer hingegen erwartet, dass in den kommenden Quartalen Verhandlungen stattfinden, würde damit einen Fehler machen."

