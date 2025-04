Wernigerodes neue erste Adresse der Energiewende beim Wohnen (FOTO)

Wernigerode (ots) - - Erstes GWW-Mehrfamilienhaus mit 100 Prozent nachhaltigem

Energie-Konzept eröffnet



- Futuristische Architektur folgt der maximalen Energieausnutzung der Sonne



- Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann zur Einweihung: "Das muss

Schule machen"





Es ist vollbracht. Die bunte Stadt am Harz hat eine neue erste Adresse: fürMieter*innen, die energieautark und nebenkostengünstig wohnen wollen, fürinnovative Technik- und Energieexperten und für Bauplaner, die erleben möchten,wie man Architektur und maximale Ausnutzung der Sonnenenergie unter einem Dachin einem kommunalen Mehrfamilienhaus vereinen kann. Die Eröffnung des neuenGWW-Sonnenhauses in der Wernigeröder Pappelallee am 3. April 2025 weist in dieZukunft des städtischen Bauens und ist dabei Pionier in Wernigerode und darüberhinaus.Herzstück des modernen GWW-Mehrfamilienhauses ist seine neuartigeEnergieversorgung, deren Ausgangspunkt die Sonne ist. Auf dem Dach finden sichnicht nur flächendeckend Photovoltaik-Platten zur Stromerzeugung, sondern aucheine Solarthermie-Anlage zur Speisung der Fußbodenheizung.Insgesamt kann in den Monaten April bis Oktober allein durch die Sonne einekomplett autarke Gebäudebeheizung erreicht werden. Im Winter hilft beiMinusgraden eine CO2-neutrale Holzpellet-Heizung. Die Dreifachverglasung sorgtdafür, dass Wärme im Gebäude gehalten wird, und ein großer, isolierterPufferspeicher im Keller speichert überschüssige Wärme bis zu zwei Wochen.Im Inneren entstanden 15 hochwertige Wohneinheiten mit zwei bis vier Räumen,darunter auch Maisonette-Wohnungen, für unterschiedliche Mieter-Zielgruppen.Über allem stand ein Mehrgenerationen-Konzept. Eine gesunde Durchmischung, beider die Jungen für die Alten mitsorgen können und die Alten die Jungenunterstützen. Barrierefreiheit und offene Küchen, dazu Terrassen, Balkone oderLoggien an jeder Wohnung, sowie Parkplätze mit E-Ladestruktur runden dieAusstattung ab.Prof. Dr. Armin Willingmann, Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz undUmwelt des Landes Sachsen-Anhalt würdigte das Sonnenhaus-Projekt in seinemBegrüßungsstatement zur Eröffnung als mustergültig auch für die Umsetzung derNachhaltigkeitsstrategie des Landes."Das Erreichen der nationalen und internationalen Klimaschutzziele ist von derWahl künftiger Energieträger und Energiesysteme abhängig. Sachsen-Anhalt strebtim Kontext mit den Klimaschutzzielen des Bundes bis 2050 eine ökologisch, sozialund wirtschaftlich nachhaltige Energiewende mit dem Ziel einer 100-prozentigenEnergieversorgung aus erneuerbaren Energien an. Strom aus Wind-, Solar- undBioenergie wird die tragende Säule einer klimaneutralen Energieerzeugung in