Ausverkauf geht weiter dank China-Gegenzöllen

Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen muss ich transparenterweise darauf hinweisen, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und auch ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 gemäß der comdirect angegeben.

Im dritten Monat des Jahres hatte ich ausnahmsweise erstmals in diesem Jahr keinen Urlaub und kann daher "nur" Bilder von einem Wochenendausflug in die Pfalz zur wie in jedem Jahr prächtigen Mandelblüte beitragen:Was allerdings definitiv nicht mehr so wie jedes Jahr ist, das ist unser 21. Jahrhundert wie wir es begonnen haben. Nach dem öffentlichen Weltpolitik-"Theater" im Oval-Office am letzten Februar-Tag gab es am ersten März-Montag einen neuen DAX-Rekord (23.000 Punkte). Meine Aktien derrauschten fast 20% nach oben - Stahl und Marine. Was sind das für Zukunfts-Aussichten... 🙄Trump setzte Zölle scharf, schnitt die Ukraine mal komplett von der Unterstützung ab, Koalitionsverhandlungen in Deutschland führten zu einem ersten Durchbruch: an diesem 5. März sankübernach unten (war der Grund die 40%-Beteiligung aus Belgien?), während eineeinen Satz um fastnach oben machte (lag das an der Ankündigung der Dividendenerhöhung um ein Drittel?) und damit nachzu meinemim Depot wurde. Auch weitere Werte meines Depots zeigten an diesem Mittwoch kaum nachvollziehbare Tagesschwankungen, denn vor allem, die, dieund auch schon wieder(da bin ich jetzt langsam mal wieder in der Nähe meines Einstandskurses) erfreuten mich mit jeweils rundoder mehr. Einige Tage später fiel auch(wegen der Fahnenstange bei der Beteiligung Steyr Motors AG) mit einemund gleich darauf am Montag nochmals mit einem Plus vonauf. Das alles ist definitivDie weiteren Tage in der ersten Märzwoche verliefen im Sägezahnmuster.Was mir in meinem Depot auffiel, amerikanische Aktien hatten überwiegend rote Vorzeichen... Wen wundert's, nach zwei Tagen Zöllen, dann teilweises Wiederaussetzen und zum Monatsende dann die nächste Zoll-Stufe mit Ankündigung einer weiteren Zoll-Eskalation...? Fehlende Verlässlichkeit ist in den Augen der Börse Gift und definitv negativ... Und das merkte - zwar erst zum Schluss des Monats - dann natürlich aber auch mein Depot!gab es im März 2025 nicht.gab es im März 2025 ebenfalls keine.Meine Reihe der berühmten Mini-Sparpläne habe ich in den letzen Wochen allerdings um, um(auch wenn mir leider auf meine Frage zu dieser Aktie hier niemand etwas dazu sagte...) und umerweitert. Mal sehen...Es gab im März 2025 immerhin positive Entwicklungen bei den Einnahmen:hob die Dividende um satte) an undschüttet pro Quartal nun([gren]+2,38%[/green]) mehr aus. Aucherhöhte die Quartals-Dividende um) und selbsthatte mitten im Quartal eine Zwischenanhebung der Monats-Dividende um) vorgenommen.Es wird aber nach all den Diviendenkürzungen oder Streichungen der Vergangenheit nichts nutzen. Hinzu kam, dass der Neuzugangbekanntlich am Tag der Limitausführung die Dividende deutlich reduzierte undjetzt auch noch seine Quartals-Dividende halbierte. Die Vorjahreserträge - das kann ich schon jetzt nach drei Monaten sagen - sindmehr zu erreichen.Im März 2025 erreichte mein Konto mit den Geldeingängen dennoch einen Zuwachs:Mich erreichten im März 2025(12)(9)und(2). In Summe waren dasoder ein Zuwachs von). Der Monatsvergleich täuscht allerdings ein bisschen, denn vor einem Jahr gab es eine Verlustrealisierung vonin der Summe meiner Monatseinnahmen, so dass der tatsächliche Zuwachs zum März 2024 eigentlich nur) beträgt.Zu alledem stagniert beijetzt auch der Zuwachs an Ausschüttungen, da mein berühmter Mini-Sparplan https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1223967-1-10/mai… ) nicht mehr läuft. Auf Dauer? Ich habe keine Ahnung und auch keine Antwort vom Unternehmen selbst erhalten... 😭Das hat sich im März an Einnahmen aus meinem Depot ergeben:Mit etwas größeren Ausschlägen als am Jahresanfang ließ sich der ständige Weg nach oben auch in diesem Monat in einem relativ konstanten Neigungswinkel weiter verfolgen - immerhin noch bis Mitte letzter Woche. Wegen der weiteren Zoll-Runde aus den USA gegen die Automobilindustrie und der für den 2. April schon angekündigten nächsten Zoll-Stufe schloss mein Depot - in den letzten drei Börsen-Tagen im März 2025 jeweils mit deutlichen Kursrückgängen - überraschend dann leider doch nochab. Auch weil(schwacher Ausblick) oderam letzten Märztag noch mit jeweils überKursverlust enttäuschten. Kaum zu glauben, dass es Mitte letzter Woche noch deutlich nach dem dritten grünen Monat in Folge aussah... Schlussendlich gab es zum Stichtag 31.03.2025 einKonkret sah die Gesamt-Rendite am 31.03.2025 für die Entwicklung des Gesamtdepots bei comdirect (gerechnet ohne Kosten) trotz Rückgang noch positiv aus, hatte sich aber verringert:(14,63%). Laut Divvydiary (also mit den Kosten) verringerte sich das Depot-Plus auf(13,09%). Natürlich reduzierte sich in einem solchen Monat auch das gesamte Vermögen um(+0,61%). Betrachtet man ausschließlich das Depot, sieht der negative Vermögenszuwachs im März 2025 auch laut Divvydiary mit(+2,46%) rot aus...Diese negative Depot-Entwicklung haben seit 01.01.2025 immerhin diese folgendenabgemildert:1. (1.)2. (3.)3. (2.)4. (-)und5. (-)Aus den TOP-5 rausgefallen sindauf Platz 29 (4.) mitund diejetzt mit Platz 6 (5.) undDiehaben in diesem Monat Verstärkung bekommen. In meinem Depot sind es seit dem 01.01.2025:1. (1.)2. (3)3. (2.)4. (6.)5. (5.)Die Aktien vonwurden nach unten überholt und liegen nun auf Platz 7 (4.) mitDie fünf Wertpapiere mit dem höchsten Depotanteil sind zum 31.03.2025 laut Divvydiary weiterhin die bekannten fünf Aktien aus den ersten beiden Monaten des Jahres 2025, nur erneut wieder in leicht geänderter Reihenfolge:1. (1.)(8,62%),2. (3.)(7,24%)3. (2.)(6,76%),4. (4.)(6,55%) und5. (5.)(6,01%).Ich bin natürlich gespannt wie es weiter geht...stabilere Kurse wünschtvonHSP.S.:Wo hätte man eigentlich die Aktie vonkaufen können?