45 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) - Das Thema: Müssen wir uns für Krieg rüsten, um Frieden zu

sichern, Herr Fischer?



Die Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD nähern sich der Zielgeraden - bis

Ostern soll eine Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz stehen. Die

innenpolitischen Herausforderungen sind groß, doch auch außenpolitisch ist die

Lage brisant. US-Präsident Donald Trump stürzt mit seinen Rekord-Zöllen die

Märkte weltweit ins Chaos und wendet sich von Europa ab. Während zunehmend

Zweifel an der transatlantischen Partnerschaft angebracht scheinen, baut

Russland an der NATO-Ostflanke Druck auf. Wie kann Deutschland in dieser neuen

Weltordnung handlungsfähig bleiben? Soll die Wehrpflicht zurückkehren? Ist eine

gemeinsame europäische Verteidigungsstrategie der Schlüssel?



Die Gäste:





Joschka Fischer (Bundesaußenminister a. D.)



Jana Puglierin (Sicherheitsexpertin European Council on Foreign Relations)



Hauke Friederichs (sicherheitspolitischer Korrespondent "Die Zeit")



Pressekontakt:



"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO

media im Auftrag des NDR.



Redaktion: Bianca Leitner (NDR)



Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen

Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de



Pressekontakt:

Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information

Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de



Presseanfragen an Caren Miosga:

Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/6006304

OTS: ARD Das Erste