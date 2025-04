DAX, S&P 500 und Euro Stoxx 50: So tief könnten die Märkte jetzt fallen!

Sören Hettler, Analyst bei der DZ Bank, verweist auf die Signalwirkung der chinesischen Gegenmaßnahmen. Neben einem Importzoll von 34 Prozent auf US-Waren kündigte Peking Exportkontrollen auf seltene Erden, ein Importverbot für US-Geflügel sowie eine Anti-Dumping-Untersuchung an. "Damit verabschiedet sich China von seiner bislang beobachtbaren Zurückhaltung – und schürt die Angst vor einer dynamischen Eskalation auf globaler Ebene", warnt Hettler.

Die globalen Aktienmärkte befinden sich im freien Fall. Bereits vor dem von US-Präsident Donald Trump ausgerufenen "Tag der Befreiung" hatte sich die Stimmung an den Börsen eingetrübt. Die Eskalation der wechselseitigen Zollpolitik verschärfte die Lage zuletzt dramatisch.

Diese Furcht spiegelt sich unmittelbar in den Kursverläufen wider: Der DAX und Euro Stoxx 50 verloren allein am heutigen Handelstag rund 3,5 Prozent. Gegenüber den März-Höchstständen summieren sich die Verluste inzwischen auf etwa zwölf Prozent.

Auch an den US-Märkten sieht es düster aus. Der S&P 500 sackte um fast neun Prozent ab in dieser Handelswoche, der Nasdaq 100 verlor sogar noch mehr. Die Futures signalisieren für heute weitere Verluste um etwa drei Prozent. "Der S&P 500 könnte damit bis zu 15 Prozent unter das Zwischenhoch vom Februar rutschen", so Hettler.

Flucht in Sicherheit ist die Folge: Bundesanleihen verzeichnen starke Renditerückgänge. Zweijährige Papiere rentieren nur noch mit 1,75 Prozent – der niedrigste Stand seit Ende 2022. Auch US-Staatsanleihen zeigen kräftige Kursgewinne: Binnen zwei Wochen fielen die Renditen um rund 50 Basispunkte.

"Die Marktteilnehmer spielen derzeit ein Worst-Case-Szenario", stellt Hettler fest. Ob es in den kommenden Tagen weiter abwärts geht, hänge entscheidend vom Verhalten der Regierungen ab. Sollte die US-Regierung Gesprächsbereitschaft signalisieren, könnte das Vertrauen in Trumps Verhandlungsstrategie – das Bild des "Dealmakers" – zurückkehren.

Andernfalls drohen neue Rückschläge. Laut Hettler sei ein Rutsch des DAX unter die Marke von 20.000 Punkten ebenso möglich wie ein Rückfall des Euro Stoxx 50 auf 4.700 Punkte. Sicher sei derzeit nur eines: Die Volatilität dürfte hoch bleiben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion