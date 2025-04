PERI 3D Construction und Plurial Novilia setzen mit ViliaSprint² das erste vor Ort 3D-gedruckte Wohngebäude Frankreichs um (FOTO)

Reims, Frankreich (ots) - Plurial Novilia, eine Tochtergesellschaft der

französischen Action Logement-Gruppe und PERI 3D Construction, ein führender

Anbieter von 3D-Drucklösungen, geben den Baubeginn eines gemeinsamen Projekts

bekannt: ViliaSprint² - ein Bauprojekt eines dreigeschossigen Wohnhauses mit 12

Sozialwohnungen in Bezannes, Frankreich. Die Wände der Fassade und des

Innenbereichs werden mithilfe eines großformatigen 3D-Portaldruckers direkt auf

der Baustelle gedruckt. Der Druck über drei Etagen hat vor wenigen Wochen

begonnen und soll bis Juni 2025 abgeschlossen sein, die Fertigstellung des

Gesamtprojekts ist für das erste Quartal 2026 geplant.



Die Bauweise des 3D-Gebäudedrucks verkürzt nicht nur die Bauzeit, sondern

verbessert auch die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle. Als erstes vor Ort

gedrucktes Wohnhaus Frankreichs erreicht ViliaSprint² zudem den Status des

größten 3D-gedruckten Mehrfamilienhauses in ganz Europa und ist zudem das erste

Projekt dieser Größe, bei dem die Lasten komplett über die 3D-gedruckten

Strukturen getragen werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Das größte 3D-gedruckte Wohngebäude EuropasPlurial Novilia ist kein Neuling auf dem Gebiet - bereits 2022 stellte derBauträger fünf Häuser mit 3D-gedruckten Wänden vor. Mit ViliaSprint², das imSeptember 2022 vorgestellt und vom Architekturbüro HOBO Architecture entworfenwurde, will man neue Meilensteine im 3D-Gebäudedruck erreichen.Mit einer durchschnittlichen Breite von 10 Metern, einer Länge von 30 Metern undeiner Höhe von 9 Metern wird das Gebäude das größte 3D-gedruckte WohnhausEuropas. Jede Etage umfasst eine Bruttofläche von 300 m², was insgesamt 800 m²Wohnfläche für die 12 Wohnungen ergibt.ViliaSprint² nutzt eine durchgehende 3D-Betondruckstruktur für sämtliche Wändedes Projekts - ein innovativer Ansatz im internationalen großmaßstäblichenBauwesen.Um die Vorteile des 3D-Betondrucks in der Praxis zu beweisen, wird auf demselbenGrundstück ein baugleiches Gebäude in traditioneller Bauweise errichtet. Es wirdnicht nur zusätzlichen Wohnraum schaffen, sondern auch den Vergleich zwischenden beiden Bauweisen in Bezug auf die Bauphase und die spätere Nutzungermöglichen.Die vorbereitenden Arbeiten dauerten von September 2024 bis März 2025 undumfassten Infrastrukturmaßnahmen und den Bau der Decke über dem Untergeschoss.Die nun beginnende Druckphase wird weniger als drei Monate dauern - mit maximalvier Wochen Druckzeit pro Etage. Damit verkürzt sich der Bau der tragendenStruktur um zwei Monate im Vergleich zu konventionellen Verfahren.Im Einsatz: Die Komplettlösung zum 3D-Druck von PERI 3D Construction