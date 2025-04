Fed: Zinsen schnell oder langsam senken: Droht jetzt die Mega-Rezession?

Kurz nach 2 Uhr morgens in Zürich gab Mark Haefele, Chief Investment Officer von UBS Global Wealth Management, sein Urteil über die neue Welle von Strafzöllen von US-Präsident Donald Trump ab. Die US-Notenbank (Fed), schrieb Haefele an seine Kunden, werde nun viel aggressiver gegensteuern müssen – möglicherweise mit bis zu vier Zinssenkungen in diesem Jahr.

"Die Fed wird es schwer haben, den kurzfristigen Inflationsimpuls zu ignorieren und schnell zu lockern", schreibt Gapen in einer Mitteilung mit seinen Kollegen.

Das Dilemma der Fed: Zinssenkung oder Inflation?

Die extreme Diskrepanz zwischen den Prognosen zeigt, wie ungewöhnlich und komplex die derzeitige wirtschaftliche Lage ist. Während Trump seinen Handelskrieg weiter eskaliert, stehen die Strafzölle – die in einigen Fällen auf über 50 Prozent steigen – im Zentrum eines wirtschaftlichen Dilemmas: Einerseits bremsen sie das Wachstum (was für Zinssenkungen spricht), andererseits treiben sie eine ohnehin schon zu hohe Inflation weiter in die Höhe (was Zinssenkungen erschwert). Kein Wunder, dass der Begriff "Stagflation" – eine stagnierende Wirtschaft gepaart mit hoher Inflation – in Finanzkreisen wieder häufiger fällt.

Die Märkte setzen auf Zinssenkungen

Bislang allerdings teilt die Mehrheit der Anleger Haefeles Einschätzung: Der Druck, die Wirtschaft mit Zinssenkungen zu stützen, wiegt schwerer als die Sorge um die Inflation.

Im Tagesverlauf fielen die Anleiherenditen deutlich – die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe rutschte zeitweise unter 4 Prozent, da Investoren verstärkt auf Zinssenkungen spekulieren. Die Markterwartung entspricht nun Haefeles Einschätzung: Die Fed dürfte ihren Leitzins, der derzeit zwischen 4,25 und 4,5 Prozent liegt, in diesem Jahr bis zu viermal senken.

Dennoch, so Krishna Guha von Evercore ISI, müssen Investoren auf alles vorbereitet sein. "Derzeit sind die Wahrscheinlichkeiten für keine Zinssenkung, zwei oder drei Senkungen oder sogar fünf und mehr in einer Rezession etwa gleich hoch", schrieb Guha, der die Zentralbankstrategie des Unternehmens leitet, in einer Mitteilung an Kunden. Vorerst halte er an seiner Prognose von zwei bis drei Senkungen fest.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 1,098USD auf Forex (04. April 2025, 16:36 Uhr) gehandelt.

