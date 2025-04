UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk angesichts aktueller Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten (GLP-1) auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen belassen. Wachstum habe es bei allen Appetithemmern gegeben, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Medikament Zepbound des US-Konkurrenten Eli Lilly habe sich aber am stärksten entwickelt./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 11:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 11:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 58,80EUR auf Tradegate (04. April 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Walton

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 750

Kursziel alt: 750

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m