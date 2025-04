Position der Ukrainischen Agrargemeinschaft zu Handelsvereinbarungen mit der EU

KYIV, Ukraine, 4. April 2025 /PRNewswire/ -- Der Ukrainian Agribusiness Club (UCAB), zusammen mit führenden landwirtschaftlichen Verbänden innerhalb der öffentlichen Union „Ukrainian National Agrarian Forum" (UNAF), die gegründet wurde, um spezialisierte landwirtschaftliche Verbände zu koordinieren und eine einheitliche Position des Agrar- und Ernährungssektors der Ukraine im Namen seiner Mitglieder - führender landwirtschaftlicher Verbände - zu bilden und zu präsentieren: Der ukrainische Agrarverband, der gesamtukrainische Agrarrat, der ukrainische Geflügelverband, die ukrainische Agrarkonföderation, der Ukrainian Agribusiness Club, der Verband der Milcherzeuger, der Verband der Schweinezüchter der Ukraine und der Nationale Verband der Zuckererzeuger der Ukraine betonen die dringende Notwendigkeit, die Frage der künftigen Handelsregelung zwischen der Ukraine und der EU nach dem Auslaufen der derzeitigen Regelung für autonome Handelsmaßnahmen (ATM) zu klären. Die ukrainische Agrargemeinschaft lehnt den Vorschlag der Europäischen Kommission nicht ab, die jährliche Verlängerung des ATM durch bilaterale Handelsabkommen zur weiteren Handelsliberalisierung gemäß Artikel 29 des Assoziierungsabkommens zu ersetzen, sofern genügend Zeit für die Aushandlung des künftigen Handelsrahmens zur Verfügung steht. Die entsprechende Position der ukrainischen Agrargemeinschaft ist unter dem angegebenen Link abrufbar.

Nach Ansicht von Vertretern des ukrainischen Agrarsektors würde eine solche Entscheidung dazu beitragen, den Marktzugang der ukrainischen Erzeuger zur EU zu stabilisieren und die Berechenbarkeit für die europäischen Landwirte und Verarbeiter zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Vorteilen dieses Ansatzes gehören die Langfristigkeit des Abkommens, die der Agrarindustrie Stabilität garantiert, ein bilaterales Format mit gegenseitigem Marktzugang und ein flexibler Mechanismus für eine schrittweise Liberalisierung, der sensible Produktkategorien und Schutzmaßnahmen berücksichtigt.

Gleichzeitig fordert die Ukraine einen beschleunigten Verhandlungsprozess über das künftige Handelsabkommen, da die derzeitige ATM-Regelung am 5. Juni 2025 ausläuft. Ohne ein neues Abkommen vor dem Auslaufen des ATM würde die Handelsregelung zwischen der Ukraine und der EU automatisch zu den Zöllen und Zollkontingenten zurückkehren, die vor 2022 in Kraft waren. Vorläufige Schätzungen deuten darauf hin, dass solche Änderungen zu einem wirtschaftlichen Schock für die Ukraine führen könnten, einschließlich eines Verlusts an Deviseneinnahmen von bis zu 3,3 Mrd. EUR, eines Rückgangs des BIP um 2,52 % im Jahr 2025, eines Rückgangs der Produktion in der Landwirtschaft (-7,74 %) und eines Rückgangs der Steuereinnahmen für die lokalen und staatlichen Haushalte (-4,15 %).