RepTrak veröffentlicht die Global RepTrak® 100 renommiertesten Unternehmen 2025

Boston (ots/PRNewswire) - The RepTrak(TM) Company, das weltweit führende

Unternehmen für Reputationsdaten und -erkenntnisse, hat seinen jährlichen

Bericht Global RepTrak (GRT) 100 veröffentlicht. Mithilfe seiner

fortschrittlichen Reputationsüberwachungssoftware sammelte RepTrak Daten aus

211.000 Umfrageantworten aus 14 großen Volkswirtschaften, um die 100

renommiertesten Unternehmen der Welt zu ermitteln. Diese Rangliste wird zusammen

mit einer umfassenden Analyse der weltweiten Trends in der

Unternehmensreputation und der entsprechenden öffentlichen Meinung in dem

Bericht 2025 veröffentlicht.



Das zweite Jahr in Folge ist der globale Reputationswert gestiegen. Nach dem

Aufschwung im Jahr 2024 stieg er um ?0,7 Punkte und erreichte einen starken Wert

von 74,5. Dieser Anstieg ist trotz der vielen weltweiten Wahlen, der nicht enden

wollenden wirtschaftlichen Unruhe und der geopolitischen Konflikte zu

verzeichnen, die das vergangene Jahr geprägt haben. Während Krisen oft zu

starken Schwankungen im Ruf der Unternehmen geführt haben, zeigen die GRT-Daten

von 2025 eine gewisse Widerstandsfähigkeit des Rufs gegenüber externen

Störungen.







"Die diesjährigen Ergebnisse zeigen einen globalen Wendepunkt in der Art undWeise, wie Unternehmen eine Reputationsstrategie aufbauen und einsetzen", sagtMark Sonders, Geschäftsführer von RepTrak. "In einer Zeit, die von ständigerDisruption geprägt ist, zeichnen sich die Top-100-Unternehmen nicht dadurch aus,dass sie Herausforderungen ausweichen, sondern dass sie mit Klarheit, Konsequenzund kultureller Relevanz darauf reagieren. Sie haben sich ihren Ruf verdient,indem sie sich nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten eingebracht haben,und die Stakeholder sind aufmerksam geworden."Der Bericht von RepTrak untersucht, wie die Menschen im vergangenen Jahrgegenüber Unternehmen gedacht, gefühlt und gehandelt haben. Zu den Ergebnissengehören ein bemerkenswerter Anstieg der Bemühungen in den Bereichen Verhaltenund Staatsbürgerschaft, alle sieben Reputationsfaktoren erreichen starke Werte,die Bereitschaft der Stakeholder zu Investitionen steigt und ein Rekordwert beimMarkenwert, der durch authentische, kulturell abgestimmteUnternehmenskommunikation erzielt wird.Den vollständigen Bericht Global RepTrak® 2025 finden Sie hier:www.reptrak.com/globalreptrak (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4396675-1&h=1863458007&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4396675-1%26h%3D4104101375%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.reptrak.com%252Fglobalreptrak%26a%3Dwww.reptrak.com%252Fglobalreptrak&a=www.reptrak.com%2Fglobalreptrak)Informationen zur RepTrak Company