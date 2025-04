HUBLOT FEIERT DAS 20-JÄHRIGE JUBILÄUM SEINES IKONISCHEN MODELLS MIT KYLIAN MBAPPE UND USAIN BOLT IN GENF

Genf (ots/PRNewswire) - Am Rande der Uhrenmesse Watches & Wonders feierte Hublot

das 20-jährige Jubiläum seines ikonischen Modells Big Bang mit einem

unvergesslichen Abend und gleichzeitig der allerersten Begegnung der beiden

Hublot Markenbotschafter Kylian Mbappé und Usain Bolt in der Arena de Genève.

Diese glanzvolle Feier stand ganz im Zeichen der "Kunst der Fusion" und des

revolutionären Geistes des Hauses.



Hublot versammelte gestern Abend bedeutende internationale Persönlichkeiten der

Uhrenbranche, der Welt des Sports, der Gastronomie und der Musik zu einer Feier

anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Big Bang, der Uhr, die die

zeitgenössische Schweizer Uhrmacherei revolutioniert hat. Mit wahrhaft

außergewöhnlichen Sinneserlebnissen beleuchtete das Event die vielen Facetten

des Universums von Hublot. Fünf renommierte Köche und Markenbotschafter -

Anne-Sophie Pic, Clare Smyth, Yannick Alléno, Eneko Atxa und Andreas Caminada -,

ausgezeichnet mit insgesamt43Michelin-Sternen, boten eine außergewöhnliche

kulinarische Darbietung mit für dieses Jubiläum personalisierten

Signature-Gerichten. Jeder Koch kreierte in seinem kulinarischen Atelier live

einzigartige Augen- und Gaumenfreuden für die Gäste.







in der er die zwei Jahrzehnte des phänomenalen Erfolgs der Big Bang Revue

passieren ließ. "Unsere Ikone, die Big Bang, hat die Codes der zeitgenössischen

Uhrmacherei neu definiert", erklärte er. "Zwanzig Jahre später verkörpert sie

weiterhin die Kühnheit, die Innovation und den revolutionären, wegweisenden

Geist, die Hublot auszeichnen. Und es war für uns ein besonders emotionaler

Moment, die Hublot Familie bei einer solchen, noch nie dagewesenen Gelegenheit,

beisammenzuhaben.



Im weiteren Verlauf des Abends versetzte der Meister-Mentalist und Freund der

Marke Lior Suchard die Anwesenden bei einem atemberaubenden Auftritt ins

Staunen. Unter den Gästen waren zahlreiche berühmte Markenbotschafter und

Markenfreude von Hublot aus der Welt des Sports, darunter Fußball-Champion

Kylian Mbappé, der schnellste Mann der Welt Usain Bolt, der französische

Nationaltrainer Didier Deschamps, der portugiesische Nationaltrainer Roberto

Martinez, der Segler Alan Roura und die Sprint-Weltmeisterin Mujinga Kambundji.



Der Saal verwandelte sich in eine pulsierende Tanzfläche, als Alissia, DJane,

Produzentin und Multiinstrumentalistin, die in Genf geboren ist und in New York

lebt, an die Turntables trat. Ihr einzigartiger Stil aus Funk, R&B und Pop

sorgte für die perfekte Einstimmung für den Höhepunkt des Events: die Show von

Der für seine zahlreichen Hits bekannte libanesisch-amerikanisch-britische





