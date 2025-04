Wie Sie mit "Die Immobilienformel" rentable Immobilieninvestitionen tätigen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Während Aktienmärkte schwanken und Bankzinsen oft unterhalb derInflation liegen, sind Immobilien eine sichere Möglichkeit zum langfristigenVermögensaufbau. Um Anlegern einen unkomplizierten Einstieg in denImmobilienmarkt zu ermöglichen, bietet Stephan Gerlach ihnen mit derHanseatischen Wohnungsgenossenschaft eG, einer Tochter der Gerlach ImmobilienGruppe, seine Begleitung an - von der Finanzierung über den Kauf bis hin zurspäteren Bewirtschaftung und zum Aufbau eines Portfolios. Warum er mit seinemBuch "Die Immobilienformel" einen Leitfaden verfasst hat, in dem er Schritt fürSchritt erklärt, wie sich jeder ein Immobilienvermögen aufbauen kann, und warumer das Buch kostenlos anbietet, erfahren Sie hier.Immobilien gelten seit Jahrzehnten als eine der lukrativsten Anlageformen. Dochwährend es einigen Investoren gelingt, ihr Vermögen systematisch aufzubauen,scheitern andere, weil sie Fehlentscheidungen treffen, schlechte Finanzierungenabschließen oder falsche Vorstellungen über den Immobilienmarkt haben. Ist dasImmobiliengeschäft am Ende doch nur etwas für Anleger, die über einumfangreiches fachliches Know-how verfügen? "Prinzipiell kann jeder mitImmobilien ein solides Vermögen aufbauen - und das funktioniert sogar ohnegroßes Startkapital", sagt Stephan Gerlach von der HanseatischenWohnungsgenossenschaft eG. "Das Problem ist nur, dass viele nicht wissen, wiesie die richtigen Objekte finden und finanzieren können. Sie handeln oft spontanund kümmern sich nicht um entscheidende Faktoren wie Standort,Mietpreisentwicklung, Nachfrage, Entwicklungspotenzial oder Tilgungsraten. Eingutes Geschäft beruht aber nicht auf dem Bauchgefühl, sondern auf einer seriösenAnalyse. Wer das nicht beachtet, wird es mit dem Vermögensaufbau schwer habenund im schlimmsten Fall sogar finanzielle Verluste erleiden.""Immobilieninvestitionen sind aber auch nicht übermäßig kompliziert, wenn derAnleger die richtige Strategie verfolgt", fügt der Immobilienexperte hinzu. "Esgeht darum, klug zu finanzieren, geeignete Objekte auszuwählen und dabeilangfristig zu denken." Mit der Hanseatischen Invest eG bietet Stephan GerlachBeteiligungen an Immobilienprojekten an, bei denen die Anleger von einer kurzenMindestlaufzeit, einer festen Verzinsung von sieben Prozent und einem flexiblenInvestitionsprozess profitieren. Die Hansea Invest verfolgt das Ziel,Privatpersonen beim systematischen Vermögensaufbau mit Immobilien zu helfen unddabei gleichzeitig den Bestand an renovierten und attraktiven Objekten inDeutschland zu erweitern. Stephan Gerlach engagiert sich zudem beim Start-upFinEstHub, einer innovativen Plattform, die Transparenz im Bankenmarkt schaffen