BASF verbucht Millionenverlust durch Windpark-Aus – Kursziel gekürzt!

BASF trennt sich überraschend von seinem 49-Prozent-Anteil am Offshore-Windprojekt Nordlicht 1 und 2 in der Nordsee und verkauft diesen an Vattenfall zurück. Damit vollzieht der Chemiekonzern eine Kehrtwende bei einem Prestigeprojekt, das ursprünglich zur Dekarbonisierung der europäischen Produktionsstandorte, insbesondere in Ludwigshafen, beitragen sollte.

Die Entscheidung fiel kurz vor dem Führungswechsel an der Konzernspitze. Nur drei Tage vor seinem Rücktritt am 25. April 2024 unterzeichnete der damalige Vorstandschef Martin Brudermüller den finalen Rückabwicklungsvertrag. Die ursprüngliche Vereinbarung mit Vattenfall datierte vom Dezember 2023.