Lifestyle-Ikone Martha Stewart wird Global Storyteller von Vivid Sydney 2025

SYDNEY, 4. April 2025 /PRNewswire/ -- Lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab, war Martha Stewart die erste globale Influencerin der Welt. Nun wird sie bei Vivid Sydney an einer exklusiven, einmaligen Veranstaltung mit dem Titel „In Conversation" teilnehmen.

Martha wird über ihre außergewöhnliche Karriere, die Entwicklung ihrer persönlichen Marke und die sich wandelnden Aspekte von Ernährung, Design und Privatleben sprechen. Sie wird auch ehrliche Einblicke in ihre denkwürdigsten Momente in der Popkultur geben – und darüber sprechen, was es wirklich braucht, um über vier Jahrzehnte lang relevant zu bleiben.