AppLovin Registered (A) - Aktie im Rampenlicht - 04.04.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von AppLovin Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -35,54 % hinnehmen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -4,22 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Philadelphia, Pennsylvania--(Newsfile Corp. - April 4, 2025) - Berger Montague PC advises investors that a securities class action lawsuit has been filed against AppLovin Corporation ("AppLovin" or the "Company") (NASDAQ: APP) on behalf of …