Quantinuum von DARPA für erste Stufe der "Quantum Benchmarking Initiative" ausgewählt

Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - Mit den branchenweit fortschrittlichsten

Quantensystemen und der erwiesenen Fähigkeit zur Skalierung ist Quantinuum auf

dem besten Weg, bis Anfang der 2030er Jahre anwendungsreife Quantencomputer im

industriellen Maßstab zu liefern.



Quantinuum, der Branchenführer im Bereich Quantencomputer mit dem

leistungsstärksten Quantencomputer der Welt, wurde von der Defense Advanced

Research Projects Agency (DARPA), einer Forschungs- und Entwicklungsbehörde des

Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, für die Teilnahme an der

ersten Phase der Quantum Benchmarking Initiative (QBI) der Behörde ausgewählt.





Ziel der QBI ist es, die Machbarkeit des Baus eines industriell nutzbarenQuantencomputers bis 2033 zu prüfen. Erfolgreiche QBI-Teilnehmer durchlaufen dieStufen A, B und C. In Stufe A müssen die Teilnehmer ihren industriell nutzbarenQuantencomputer beschreiben und einen Weg zur baldigen Realisierung aufzeigen,wobei "industriell nutzbar" bedeutet, dass der Rechenwert die Kosten übersteigt.Wie in einer kürzlich durchgeführten unabhängigen Benchmarking-Studie (https://www.quantinuum.com/blog/setting-the-benchmark-independent-study-ranks-quantinuum-1-in-performance) von einer Gruppe von Institutionen an der Spitze derQuantencomputer-Forschung bestätigt wurde, sind die Quantensysteme vonQuantinuum die leistungsfähigsten der Branche. Letztes Jahr veröffentlichteQuantinuum seine Entwicklungs-Roadmap (https://www.quantinuum.com/press-releases/quantinuum-unveils-accelerated-roadmap-to-achieve-universal-fault-tolerant-quantum-computing-by-2030) , die den Weg zu einem universellen, vollständigfehlertoleranten Quantencomputer bis 2029 aufzeigt. Über diese öffentlicheRoadmap hinaus plant Quantinuum, Anfang der 2030er Jahre auf noch größereMaschinen zu skalieren, was mit den Zielen der QBI übereinstimmt."Wir fühlen uns geehrt, mit der DARPA zusammenzuarbeiten und freuen uns auf eineenge Zusammenarbeit mit dem Test- und Evaluierungsteam, das unsere Roadmap undunseren technologischen Ansatz bewertet", so Dr. Rajeeb Hazra, President und CEOvon Quantinuum. "Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserer Roadmap die Zieleder DARPA im Rahmen der QBI erreichen werden." Microsoft und NVIDIA werden sich an der Phase A von Quantinuum beteiligen undbauen damit auf ihre langjährige Zusammenarbeit mit Quantinuum bei der Förderungdes kommerziell skalierbaren Quantencomputings auf.Informationen zu QuantinuumQuantinuum (https://www.quantinuum.com/) ist weltweit führend im BereichQuantencomputing. Die Quantensysteme des Unternehmens liefern die höchstenLeistungen bei allen Benchmarks der Branche. Die mehr als 550 Mitarbeiter vonQuantinuum, darunter mehr als 370 Wissenschaftler und Ingenieure in den USA,Großbritannien, Deutschland und Japan, treiben die Quantencomputer-Revolutionvoran.