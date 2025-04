Hallenbau flexible und schnell mit 3D Online-Konfigurator

--------------------------------------------------------------

Leichtbauhalle planen

Limburg (ots) - Die Nachfrage nach flexiblen und schnell realisierbaren

Hallenlösungen wächst - sei es in der Industrie, der Logistik oder im

öffentlichen Sektor. Um den Planungsprozess effizienter zu gestalten, stellt die

MUCH Gruppe ihren neuen 3D Online Hallenkonfigurator vor. Diese digitale Lösung

ermöglicht Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, ihre Leichtbauhallen

individuell zu konfigurieren und in währenddessen eine visuelle Vorschau zu

erhalten. Der Konfigurator reduziert den Planungsaufwand erheblich und sorgt für

eine schnellere Angebotserstellung und Planungsgrundlage.





Schnellere Planung durch digitale LösungenUnternehmen stehen oft vor der Herausforderung, kurzfristig Lagerflächen oderProduktionshallen zu erweitern. Hier setzt der Online Hallenkonfigurator an: Mitwenigen Klicks lassen sich Hallengröße, Dach- und Wandverkleidung sowiezusätzliche Ausstattung wie Tore oder Fenster individuell festlegen. Eine3D-Visualisierung in Echtzeit ermöglicht eine sofortige Einschätzung dergeplanten Halle und unterstützt so eine fundierte Entscheidungsfindung."Mit dem neuen Hallenkonfigurator erleichtern wir unseren Kunden denPlanungsprozess erheblich. Sie können ihre Halle individuell gestalten undsofort eine realistische Vorschau erhalten. Das ist ein großer Fortschritt inder Planung von Hallen", erklärt Bernd Much, CEO, MUCH Gruppe.Effizienzsteigerung und maßgeschneiderte LösungenDie digitale Planung sorgt für eine präzisere Abstimmung der gewünschtenSpezifikationen und reduziert Missverständnisse, die bei herkömmlichenAngebotsprozessen auftreten können. Kunden haben die Möglichkeit, ihreKonfiguration als PDF zu speichern, sie zu überarbeiten oder direkt für eineindividuelle Beratung an das MUCH-Team zu senden.Durch den Online-Konfigurator lassen sich vollständige Hallenkonzepte inkürzester Zeit erstellen - inklusive Materialoptionen, Dämmung undAusstattungselementen. Gerade in Zeiten steigender Anforderungen an flexibleRaumlösungen bietet dieser digitale Ansatz eine effiziente Alternative zuherkömmlichen Planungsprozessen.Wachsende Nachfrage nach flexiblen HallenlösungenDie Anforderungen an flexible Lager- und Produktionsflächen steigen stetig.Unternehmen aus Industrie, Handel und Logistik benötigen zunehmend kurzfristigverfügbare Raumlösungen, die sich an veränderte Produktionskapazitäten odersaisonale Schwankungen anpassen lassen. Auch öffentliche Einrichtungen stehen