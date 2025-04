ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Zoll-Eskalation treibt Anleger aus Aktienmärkten Eine neuerliche Eskalation der weltweiten Handelskonflikte hat Europas Börsen am Freitag weiter einbrechen lassen. China kündigte Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent an - sie sollen am 10. April in Kraft treten. Der EuroStoxx 50 sackte …