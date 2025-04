Erneute deutliche Kursgewinne - Zollkonflikt verschärtt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der von den Vereinigten Staaten ausgehende globale Zollkonflikt hat die Kurse von US-Staatsanleihen am Freitag erneut beflügelt. Die sehr hohe Unsicherheit stützt die als sicher geltenden Staatsanleihen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,80 Prozent auf 113,52 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Titel fiel auf 3,93 Prozent.

Die Verschärfung der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung mit der Ankündigung von Maßnahmen gegen nahezu alle Länder der Welt hatte bereits am Donnerstag die Anleihekurse stark gestützt. Hinzu kam am Freitag eine scharfe Reaktion Chinas auf die US-Zölle. Das Pekinger Finanzministerium kündigte Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent an, die am 10. April in Kraft treten sollen. Zudem hat China elf amerikanische Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt, welche es den betroffenen Firmen de facto unmöglich macht, weiter Handel in dem Land oder mit chinesischen Unternehmen zu betreiben.