Nike & Co steigen - Aussicht auf Zollfreiheit für Vietnam

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Zollerleichterungen der USA für Importe aus Vietnam hat am Freitag an den US-Börsen die Kurse der dort produzierenden US-Bekleidungs- und Sportartikelhersteller angetrieben. In einem schwer angeschlagenen Börsenumfeld legten Nike um 4,3 Prozent und Lululemon Athletica um 3 Prozent zu.

US-Präsident Donald Trump ließ in sozialen Medien wissen, er habe ein "sehr produktives" Gespräch mit dem vietnamesischen Politiker To Lam geführt. Vietnam wolle demzufolge die Zölle auf Importwaren "nahe Null" senken. Zuletzt hatte Trump für Einfuhren aus dem ostasiatischen Land, in dem etliche US-Bekleidungs- und Schuhhersteller ihre Produkte fertigen lassen, einen Zoll von 46 Prozent verhängt./bek/he