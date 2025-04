Labrador Gold stellt ein Unternehmensupdate bereit

TORONTO, ON - 4. April 2025 / IRW-Press / Labrador Gold Corp. (TSX.V: LAB | OTCQB: NKOSF | FWB: 2N6) („LabGold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu den strategischen Fortschritten des Unternehmens, einschließlich seiner laufenden Bemühungen, ein bedeutendes Goldprojekt zu sichern, sowie zu den jüngsten Entwicklungen in Bezug auf seine Beteiligung an New Found Gold bereitzustellen.

Update zu Projekterwerb

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie verfolgt Labrador Gold aktiv ein bedeutendes Goldprojekt mit erheblichem Ressourcenpotenzial. Seit Beginn dieser Initiative hat das Unternehmen über 40 Projekte geprüft, wobei der Schwerpunkt auf Möglichkeiten in Kanada lag. Nach einem umfassenden Prozess, bei dem jedes Projekt auf der Grundlage einer Kombination aus geologischem Potenzial, Entwicklungszeitplan, rechtlicher Stabilität und Übereinstimmung mit der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens bewertet wurde, hat das Unternehmen seine Suche auf eine ausgewählte Gruppe vielversprechender Kandidaten eingegrenzt.

Verkauf der Aktien von New Found Gold

Das Unternehmen hat den Verkauf der Aktien von New Found Gold, die es beim Verkauf des Projekts Kingsway an New Found Gold im Jahr 2024 erworben hat, erfolgreich abgeschlossen. Über einen Zeitraum von etwa vier Monaten verkaufte Labrador Gold den gesamten Aktienbestand von 5.263.157 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 2,322 $ pro Aktie. Diese Transaktion führte zu einem Nettoerlös von insgesamt 12.188.782 $, was die Liquidität des Unternehmens stärkt und laufende strategische Initiativen unterstützt.

Zuschuss zum Projekt Hopedale durch das Junior Exploration Assistance Program

LabGold hat außerdem 126.804,71 $ aus dem Mineral Incentive Program – Junior Exploration Assistance der Regierung von Neufundland und Labrador als Zuschuss zu unserem erfolgreichen Explorationsprogramm 2024 (siehe Pressemitteilung vom 24. Oktober 2024) für das Projekt Hopedale erhalten. Diese Finanzierung unterstreicht das starke Engagement der Provinz für die Unterstützung von Junior-Explorationsunternehmen und stärkt das Vertrauen von Labrador Gold in die Weiterentwicklung seiner Explorationsaktivitäten in dieser äußerst vielversprechenden Region.

