ThyssenKrupp - Aktie im Rampenlicht - 04.04.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ThyssenKrupp in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +111,79 % bestehen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -6,76 % geändert.

Der Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) hat einen weiteren Schritt zur Trennung vom Stahl-Zulieferer HKM unternommen. Der Aufsichtsrat beschloss in einer außerordentlichen Sitzung die Kündigung des Liefervertrags mit der Duisburger …

Werbung Der Mischkonzern ThyssenKrupp hatte zuletzt wie viele andere Schwergewichte aus dem Stahlsektor massiv unter konjunkturell bedingt rückläufigen Stahlabsätzen und sinkenden Stahlpreisen in Folge von Billig-Stahlexporten aus Fernost zu leiden. …

EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 04.04.2025 / 08:32 CET/CEST Dissemination of …