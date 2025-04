Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire) - SLOVAKIA TRAVEL, die nationale

Organisation zur Förderung des Tourismus, erweckt das Maskottchen der

slowakischen Exposition auf der Weltausstellung EXPO 2025 in Osaka zum Leben:

Kinji ist ein Puzzleteil in Form des Buchstabens "i". Die Patin des Maskottchens

Kinji ist die Slalomkanutin Elena Kaliská, die Goldmedaillengewinnerin der

Olympischen Sommerspiele in Athen 2004 und Peking 2008.



"Das Symbol des Kleinbuchstabens ,i' bedeutet in der Kanji-Schrift Person, und

zwar nicht nur im biologischen, sondern auch im persönlichen Sinne. Die Figur

aus Puzzleteilen ist nicht nur ein Produkt, sondern auch eine Botschaft der

gesellschaftlichen Verantwortung. Jedes Stück besteht aus etwa 100 Gramm

Ozeanplastik, was 10 Plastikflaschen entspricht, die herausgefischt und recycelt

wurden, anstatt die Ozeane weiter zu verschmutzen", so Peter Bencurík,

Geschäftsführer von SLOVAKIA TRAVEL .





Die feierliche Eröffnung der slowakischen Ausstellung auf der Weltausstellung

EXPO 2025 Osaka findet am 13. April statt.



Während der EXPO finden in der Slowakischen Republik Podiumsdiskussionen, ein

Konzert von Solisten der Staatsoper Banská Bystrica, eine Autogrammstunde mit

erfolgreichen slowakischen Sportlern, Verkostungen von slowakischem Wein und Met

sowie eine Modenschau slowakischer Sportschuhe statt. Die slowakische

Ausstellung wird auch ein einzigartiges Videospiel präsentieren, bei dem die

Besucher eine beschleunigte Zugfahrt durch die Slowakei erleben können.



Die Produkt- und Fachpartner der slowakischen Ausstellung auf der

Weltausstellung EXPO Osaka 2025 sind die Slowakische Nationalgalerie, das

Slowakische Nationalmuseum, die Medizinische Fakultät der Comenius-Universität,

die Fakultät für Maschinenbau TUKE, das Slowakische Olympische Komitee, der

Verband der Winzer und Winzerinnen der Slowakei, der Slowakische Imkerverein,

der Verband der Wasserversorgungsunternehmen, die Nordslowakischen Wasser- und

Abwasserwerke, Hubert Sere?, Urpiner Banská Bystrica, Sedita Sere?, Old Herold

Trencín, Frucona Kosice, Apimed Dolná Krupá, Vcelco Smolenice, Rona Crystal

Lednické Rovne, Toisson Gin Trencianske Teplice, Agrokarpaty Plavnica und Pixel

Federation.



SLOVAKIA TRAVEL ist die nationale Organisation für die Förderung des Tourismus

in der Slowakei. Ihre Hauptaufgabe ist die Entwicklung des Tourismus auf dem in-

und ausländischen Markt.



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-slowakei-wir

d-mit-einem-eigenen-maskottchen-auf-der-weltausstellung-in-japan-vertreten-sein-

kinji-302421035.html



Pressekontakt:



Zuzana Eliasova,

Leiterin der Kommunikationsabteilung,

SLOVAKIA TRAVEL,

media@slovakia.travel,

zuzana.eliasova@slovakia.travel,

+421 948 990 061



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174945/6006562

OTS: SLOVAKIA TRAVEL