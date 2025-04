Aufnahme des ersten Bohrprogramms von Canary Gold Corp. für nächste Woche geplant

Ziel dieses Air-Core-Bohrprogramms* - das erste von Canary seit Aufnahme der Exploration Ende 2024 – ist es, wichtige geologische 3D-Erkenntnisse zu liefern. Die Bohrungen werden von der Oberfläche aus durch die oberflächennahe, unverfestigte Sedimentdeckschicht verlaufen, um die horizontal geschichteten, goldhaltigen Zielabfolgen oberhalb und an der Grenzfläche zum harten Grundgebirge zu durchschneiden und zu erproben. Auf Grundlage der verfügbaren geophysikalischen Daten sollte das Grundgebirge in einer Tiefe von 0 bis 50 Metern liegen.

Abbildung 1 – Lageplan der Konzessionen des Projekts Madeira River von Canary Gold mit dem Standort des bevorstehenden Erkundungs-Air-Core-Bohrprogramms, das sich auf Konzession 012 konzentriert.

Im Rahmen des Bohrprogramms wird zunächst ein Teil der nördlichen Konzession 012 von Canary erprobt. Hier werden eine Reihe von Bohr-Fences in großen Abständen (etwa 500 m) niedergebracht, die senkrecht zur Richtung des interpretierten Paläoflusses der anvisierten erhaltenen alten Paläokanäle des Madeira-Flusses und des damit verbundenen Sedimentgesteins verlaufen.

Es sind Air-Core-Bohrungen über etwa 1.000 m geplant, was nach Ansicht des Unternehmens 20 bis 40 Bohrlöchern entspricht und 4 bis 6 Wochen in Anspruch nehmen soll.

Probenahmen und die geologische Begutachtung des aus diesen Bohrlöchern gewonnenen Materials werden wichtige vorläufige Informationen über das Vorkommen und die Verteilung einer Goldmineralisierung sowie über die Geometrie, die seitliche Ausdehnung, die Kontinuität, die Variabilität der Korngröße, das Alter und die Mächtigkeit der verschiedenen potenziell goldhaltigen Sedimentschichten liefern.

Die Proben werden in Abständen von 1 m entlang des Bohrlochs entnommen und zur Analyse mittels Brandprobe an die Einrichtung von SGS Laboratory in Belo Horizonte überstellt. Aus denselben Probenabschnitten werden auch Schwermineralkonzentrate hergestellt, um das Vorkommen einer grobkörnigen Goldmineralisierung und anderen Schwermineralen wie Ilmenit, Kassiterit, Tantalit, Monazit und Zirkon zu untersuchen, die sich ebenfalls in den Zielsedimenten angereichert haben könnten.

Seite 2 ► Seite 1 von 5